Unternehmerverband wirbt dafür, beim Girls’ Day mitzumachen

Mülheim. Unternehmerverband wirbt dafür, beim Girls’ Day/Boys’ Day mitzumachen. Mädchen sollen für MINT-Berufe, Jungen für die Pflege begeistert werden.

In drei Monaten, am 26. März 2020, ist wieder Girls’ Day (und Boys’ Day). Deutschlandweit laden Unternehmen und Organisationen dann Schülerinnen ab Klasse 5 ein, um Berufe in Technik, IT, Handwerk und Naturwissenschaften zu erkunden. Schülern sollen aber auch Berufe in der Pflegebranche und im Bereich Gesundheit und Dienstleistung näher gebracht werden.

Vorurteile bei jungen Frauen gegenüber technischen Berufen abbauen

„Technische Berufe bieten eine anspruchsvolle Ausbildung, beste Perspektiven, hohe Flexibilität und nicht zuletzt auch ein gutes Einkommen. Wir müssen hier weiterhin die Vorurteile bei jungen Frauen abbauen“, wirbt Wolfgang Schmitz, Hauptgeschäftsführer des Unternehmerverbandes. Umgekehrt gebe es aber auch nach wie vor zu wenige Männer in Pflege- und Dienstleistungsberufen. „Der Boys’ Day erweitert das Berufs- und Studienwahlspektrum und hilft Jungen, ihre Potenziale zu entdecken“, so Schmitz.

Der Unternehmerverband ruft die Unternehmen dazu auf, sich am Aktionstag am 26. März zu beteiligen. Mehr als 130.000 Schülerinnen und Schüler nahmen 2019 am bundesweiten Zukunftstag teil. Dass sich ein Engagement für Unternehmen und Schüler lohnt, belegen die Zahlen, so der Verband: Fast die Hälfte der Mädchen sei durch den Erstkontakt im Betrieb so nachhaltig beeindruckt gewesen, dass sie angaben, dort später gern ein Praktikum oder eine Ausbildung machen zu wollen. Bei den Jungen sei es rund ein Drittel gewesen.

Mehr Info: www.girls-day.de bzw. www.boys-day.de