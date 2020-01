Mülheim. In der Mülheimer Innenstadt ist der Fahrer eines blauen Ford Fiesta einer BMW-Fahrerin aufgefahren und flüchtete. Die Polizei sucht Zeugen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Unfallflucht in der Mülheimer City: Polizei sucht Zeugen

Nach einer Unfallflucht am späten Montagnachmittag in der Mülheimer Innenstadt sucht die Polizei Zeugen. Der Fahrer eines blauen Ford Fiesta mit Düsseldorfer Kennzeichen war gegen 17.10 Uhr der 25-jährigen Fahrerin eines BMW an der Kreuzung Tourainer Ring/Dickswall aufgefahren.

Die Frau hatte an einer roten Ampel auf dem Dickswall in Richtung Essener Straße gehalten. Als sie bei Grün wieder losfahren wollte, fuhr ihr der blaue Ford Fiesta auf. Anschließend setzte der Fiesta-Fahrer zurück, überholte den BMW rechts, bog nach links in den Tourainer Ring ab und floh in Richtung der Straße Klöttschen.

Mülheimer Beifahrerin leicht verletzt

Der Fahrer soll etwa 27 Jahre alt sein. Er hat dunkle Haare, einen Bart und trug eine weiße Cap. Die BMW-Fahrerin konnte nur einen Teil des Kennzeichens erkennen: D-QX-???. Bei dem Unfall wurde eine 27-jährige Mitfahrerin in dem BMW leicht verletzt. Die Polizei sucht nun nach dem flüchtigen Fiesta-Fahrer. Hinweise nimmt das zuständige Verkehrskommissariat 1 unter der Telefonnummer 0201/829-0 entgegen.