Unfall Unfall in Mülheim: Frau aus umgekipptem Auto befreit

Mülheim. Bei einem Unfall in Mülheim ist eine Frau verletzt worden. Ihr Auto landete auf der Seite, die Feuerwehr befreite sie.

Bei einem Verkehrsunfall auf dem Uhlenhorstweg in Mülheim ist am Dienstag eine Frau verletzt worden. Drei weitere Personen, darunter ein Säugling und dessen Mutter, kamen zur Beobachtung ins Krankenhaus. Das berichtete die Feuerwehr Mülheim am Dienstagabend.

Die Feuerwehr rückte demnach um 17.10 Uhr aus, nachdem der Leitstelle ein Unfall mit einer eingeklemmten Person gemeldet worden war. Am Einsatzort erkannten die Rettungskräfte, dass drei Pkw an dem Unfall beteiligt waren. Ein Pkw lag auf der Seite, darin befand sich eine Frau, sie war jedoch nicht eingeklemmt.

Feuerwehr Mülheim entfernt Dach des Unfallwagens

Die Feuerwehr befreite die Frau, indem sie das Dach des Pkws entfernte. So konnte die Frau „schonend und achsengerecht“ gerettet werden, wie es in der Meldung der Feuerwehr heißt. Anschließend wurde sie medizinisch versorgt und ins Krankenhaus gebracht.

Drei weitere am Unfall beteiligte Menschen, darunter ein Säugling und die Mutter, wurden ebenfalls ins Krankenhaus gebracht - zur Beobachtung.

Wie es zu dem Unfall gekommen ist, ermittelt nun die Polizei. Der Uhlenhorstweg musste während der Rettung und der Unfallaufnahme für rund 90 Minuten in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. (red)