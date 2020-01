Überfall auf Mülheimer Tankstelle – die Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht Zeugen für einen Überfall auf eine Tankstelle in Mülheim-Styrum.

Die Polizei sucht Zeugen nach einem Überfall auf eine Tankstelle in Styrum am Freitagmorgen gegen 4.30 Uhr. Ein Autofahrer, der möglicherweise etwas gesehen haben könnte, wird gebeten, sich zu melden.

Gegen halb fünf war laut Polizei ein junger Mann in die Shell-Tankstelle an der Oberhausener Straße gekommen – bewaffnet mit einem Messer. Der Unbekannte forderte Geld und Zigaretten. Nachdem ihm die Kassiererin (34) beides ausgehändigt hatte, floh der Räuber mit seiner Beute, er lief in Richtung Penny-Markt davon.

Der Täter verlangte in Mülheimer Tankstelle Bargeld und Zigaretten

Die Polizei ist sich nicht sicher ob der Täter mit einem Auto weggefahren ist. Der Mann soll etwa 1,80 Meter groß sein und eine pummelige Figur haben. Er trug einen schwarzen Kapuzenpulli, eine hellbraune Jogginghose und hatte sein Gesicht mit einem ein Tuch maskiert. Zudem hatte er einen schwarzen Stoffbeutel dabei.

Kurz nach dem Überfall ist ein Wagen im Bereich der Tankstelle weggefahren. Die Polizei bittet den Autofahrer und mögliche weitere Zeugen, denen gegen 4.30 Uhr in Styrum etwas Verdächtiges aufgefallen sein könnte, sich bei der Polizei zu melden unter der zentralen Rufnummer: 0201 / 829-0.