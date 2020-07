Einer von insgesamt 20 Bewässerungssäcken in Mülheim: Dieser umhüllt einen jungen Straßenbaum an der Wilhelm-Storck-Straße in Mülheim-Heimaterde. Die Säcke geben durch eine Membran das eingefüllte Wasser allmählich an die Baumwurzeln ab. Damit soll in den heißen Sommermonaten ein Austrocknen des Bodens verhindert werden.