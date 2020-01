Mülheim. Die Metallica-Tribute-Band Garage Dayz gibt am 8. Februar ein Konzert in der Mülheimer Stadthalle. Ein Gespräch mit Front-Mann Alexei Markov.

Metallica ist das Urgestein des Heavy Metal – warum habt ihr euch ein so großes Vorbild vorgenommen? Was fasziniert euch an Metallica?

Metallica ist die beliebteste Metalband der Welt. Ich kann nicht sagen, dass ich dieses Projekt für mich „ausgewählt“ habe – ich wurde dazu eingeladen, und die mir erwiesene Ehre hat mir sehr geschmeichelt. Ich liebe die Arbeit von Metallica seit meiner Jugend, habe bereits einige Lieder vor diesem Projekt gespielt. Deshalb wäre es geradezu dumm gewesen, eine solche Chance nicht zu nutzen. Ich liebe sowohl schnelle als auch melodische Dinge – und besonders die Kombination von Schwere und Melodie.

Das Metallica-Konzert gemeinsam mit dem San Francisco Symphony Orchestra ist heute noch legendär – was macht es für euch so besonders?

Dies ist eine unglaubliche Kombination aus Heavy Metal und einem Sinfonieorchester von 70 Musikern. Viele Bands versuchten etwas Ähnliches, aber kein Ensemble schaffte es, das Konzert so großartig wie Metallica zu machen. Wir sind froh, dass wir die Gelegenheit hatten, die legendäre Aufführung zu wiederholen, und führen diese Kompositionen mit großer Ehre auf.

Garage Dayz: „Wir versuchen nicht, das Image von Metallica nachzuahmen

Wie setzt ihr die Stücke um, vor allem die klassischen Instrumente? Kommen die gegen eure Gitarren an?

Wenn alle Musiker ihren Part treu spielen, kommt es zu keinerlei Konflikten: Streichinstrumente schaffen Raum, Blasinstrumente geben Feierlichkeit und Gitarren geben Druck und Kraft. Wir versuchen, alle Songs so nah wie möglich an der Platte abzuspielen, aber natürlich ohne Zirkus oder Herumblödeln.

Die Bühnenshow hat viele geile Momente: James Hetfield bringt das Publikum zum Ausflippen, das singt sogar lauthals mit. Ich denke da an Master of Puppets. Was passiert bei euch?

Wir versuchen nicht, das Verhalten oder das Image von Metallica nachzuahmen, lediglich die Noten kopieren wir eins zu eins. Alle Musiker spielen von Herzen und versuchen nicht, sich in den Vordergrund zu drängen Wir spielen die Songs so, wie wir sie gerne hören würden – weil wir Metallica wirklich lieben.

Unterstützung des Publikums ist sehr wichtig

Mülheim Musik nicht nur für Sadomasochisten Ihr legendäres S&M-Konzert – eine Anspielung auf Symphony-Orchestra (S) und Metallica (M), aber auch ironisierend auf sadomasochistische Praktiken – spielten sie am 21. und 22. April 1999 im Berkeley Community Theatre. Die Kombination von trockenen, harten Metal-Riffs und Rhythmen mit klassischen Streichern, Bläsern verhalf der Band zu einem weiteren Mainstram-Erfolg: Acht Millionen Mal wurde das Album verkauft, fünf Mal erhielt es Platin. Natürlich erntete es auch Kritik. Manchen Fans waren manche Arrangements gerade der alten Nummern zu „aufgebläsert“ und „vergeigt“. Trotz des kommerziellen Erfolgs blieb das Konzert von 1999 mehr als 20 Jahre lang das einzige. Erst im September 2019 stellten sich die Gründungsmitglieder James Hetfield (Gesang, Gitarre) und Lars Ulrich (Schlagzeug) mit ihrer Band und Orchester erneut auf die Bühne. Die Konzerte wurden weltweit in Kinos übertragen. Die S&M-Tributeshow von Garage Dayz in der Stadthalle startet am Samstag, 8. Februar, um 18.30 Uhr. Karten: ab 52,40 Euro.

Das Konzert hat heftige Bretter aus allen Perioden Metallicas: Auf welches Stück freut ihr euch am meisten und warum?

Ich persönlich liebe die älteren Stücke besonders „For Whom the Bell Tolls“, „Seek and Destroy“, und „Master of Puppets“. Aber auch neuere Songs finde ich richtig gut, aber da ich seit meinem 13. Lebensjahr ein Fan von Metallica bin, bevorzuge ich die Klassiker. Daher ist mir bei „Load and Reload“ die Unterstützung des Publikums sehr wichtig.

Was sagen eigentlich Metallica zu eurer Show? Sind sie neidisch, weil sie ihre eigene Show 20 Jahre lang nur ein einziges Mal gespielt haben?

Ich will ehrlich sein: Wir wissen nicht, wie Metallica selbst über uns denkt. Aber wir wissen, wie das Management der Gruppe mit uns zusammenhängt: Sie freuen sich, dass unsere Show ihnen erhebliche Lizenzgebühren einbringt und dass die Show die Kreativität der Gruppe auf der ganzen Welt fördert.