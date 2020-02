Trauerbeflaggung: Mülheim gedenkt der Opfer von Hanau

Trauerbeflaggung am Rathausturm: Mülheim gedenkt der Opfer von Hanau.

Mülheim. Schwarze Trauerbeflaggung am Mülheimer Rathausturm: Mülheim gedenkt der Opfer von Hanau. Die Trauerbeflaggung gilt für öffentliche Gebäude.

Mit der Trauerbeflaggung am Rathausturm gedenkt auch Mülheim der Opfer vom Hanau. „Eine unfassbare Tat“, so Mülheims Stadtdirektor Dr. Frank Steinfort. „Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen der Opfer. Wir fühlen mit ihnen“.

Am Donnerstag hatte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet für das ganze Land die Trauerbeflaggung an öffentlichen Gebäuden angeordnet. Auch am Polizeipräsidium Essen/Mülheim hängen die Fahnen auf Halbmast.