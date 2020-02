Das Leben ist ein Spiel. Und es endet mit dem Dahinscheiden. Was danach kommt, ist Spekulation. In der Performance „Game over“ präsentierte am Wochenende das Theaterkollektiv Prinzip Gonzo im Ringlokschuppen seine Vorstellung einer nachtodlichen Welt.

Die Protagonisten in dieser Mischung aus Installation, Mitmachtheater und Escape Game sind die Zuschauer. Sie sind die Verstorbenen und bahnen sich ihren Weg durch das Jenseits. Die Schauspieler - ausstaffiert mit riesigen bizarren Masken über den Köpfen - sind schweigende Helfer im Todesreich. Auch für die Verstorbenen gilt: Reden ist während der rund einstündigen Veranstaltung nicht erwünscht. Allein Gesten dienen der Verständigung.

Für alle Mülheimer Theaterbesucher gibt es Pantoffeln und Smartphones

Beim Betreten des Theatersaals bekommen alle Besucher Pantoffeln und Smartphones ausgehändigt. Die elektronischen Geräte spielen eine wichtige Rolle bei „Game over“. Auf ihnen ist eine App installiert („Gaja“), die allen Verstorbenen Fragen stellt und Anweisungen gibt. Von nun an wird man vom „Amt für jenseitige Angelegenheiten“ betreut – für einen in Deutschland lebenden Menschen, der Bürokratie gewöhnt ist, ein vertrautes Ambiente. Sieben Zugänge stehen den Verstorbenen zur Auswahl für den Eintritt ins Jenseits. Für jeden Geschmack ist etwas dabei: Vom „Gleis der verpassten Chancen“ bis zum „Pfad der verheimlichten Bedürfnisse“.

Nach der Entscheidung schreitet man durch die Türen ins Innere der von Thea Hoffmann-Axthelm entworfenen Bühnenkonstruktion. Alle Verstorbenen befinden sich im selben Raum. Doch jeder ist mit seiner individuellen Aufgabe beschäftigt und schaut auf sein Smartphone. Ein Bild, das man nur zu gut aus dem Alltag kennt. Selten kommt es zu Interaktionen zwischen den Mitspielern. Man sieht seine Mitverstorbenen Zeichnungen anfertigen, auf eine Leiter steigen und nach kleinen Entchen angeln oder mit Kopfhören in einer Ecke sitzen. Andere tragen plötzlich weiße Laborkittel und schlagen sich gegenseitig mit grünblättrigen Zweigen.

Ein ebenso gewagtes wie humorvolles Theaterexperiment

Auf einmal wird es dunkel und Musik erklingt: „The Sound of Silence“ – natürlich als Instrumentalversion. Im Takt schwingen alle ihre Handyleuchten im Rhythmus. Das einzige wahre Gemeinschaftserlebnis für die Verstorbenen bei „Game over“. Nach Beendigung des Weges durch das Jenseits erhalten alle Teilnehmer einen Ausdruck, auf dem akkurat die jeweiligen Aufgaben und Fragen nebst Antworten verzeichnet sind. Ein Erinnerungsstück eines gewagten, aber durchaus humorvollen Theaterexperiments, das das Kollektiv Prinzip Gonzo mit „Game over“ realisiert hat.