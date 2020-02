Mülheim. Falscher Microsoftmitarbeiter überredete eine Mülheimerin (68) am Telefon zum Kauf von Guthabenkarten. Ein Ladendetektiv warnte die Frau.

Telefontrick: Ladendetektiv warnt Mülheimerin vor Betrug

Ein Trickbetrüger hat in der vergangenen Woche bei einer 68-jährigen Frau in der Kreuzstraße in Eppinghofen sogenanntes „Steam“-Guthaben in nicht unerheblicher Höhe erbeutet. Die 68-Jährige gab an, dass sie über eine Woche lang Anrufe einer unbekannten Nummer erhalten habe, diese aber zunächst ignoriert habe. Als sie schließlich doch ans Telefon ging, sagte ihr ein angebliche Microsoft-Mitarbeiter, dass eine Windows-Umstellung an ihrem Tablet nötig sei. Dies würde der Anrufer für die 68-Jährige erledigen, sie müsse die Umstellung mit sogenanntem „Steam“-Guthaben aber selbst bezahlen.

Frau kaufte wiederholt Guthabenkarten in einem Mülheimer Elektronik-Markt

Als die Mülheimerin am Samstagnachmittag gegen 15.48 Uhr wiederholt Guthabenkarten in einem Elektronik-Markt an der Mannesmannallee kaufen wollte, wurde der Ladendetektiv, der sich gerade zufällig in Höhe der Kassen aufhielt, wegen der Höhe des Guthabens stutzig. Da er selbst bereits Opfer dieser Betrugsmasche geworden war, warnte er die 68-jährige Frau und verständigte die Polizei. So bewahrte er die Mülheimerin vor einem noch größeren Schaden, so die Polizei.