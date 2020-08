Tag der Mülheimer Blutspende: 300 Spender sind angemeldet

Mülheim In Corona-Zeiten ist alles anders beim Tag der Mülheimer Blutspende: Die Spender müssen sich anmelden. 300 haben das bisher getan.

Am kommenden Freitag ist in Mülheim der 14. „Tag der Mülheimer Blutspende“ - der letzte Freitag in den Sommerferien ist seit Jahren ein gesetzter Termin. Bisher haben sich rund 300 Spenderinnen und Spender angemeldet - ohne Anmeldung geht es in Corona-Zeiten nicht. Der DRK-Blutspendedienst West appelliert an mögliche Spender, sich zu melden: Jede Spende werde gebraucht.

500 Spender können die Ehren- und Hauptamtlichen versorgen am 7. August in der Innogy-Sporthalle (An den Sportstätten 6). In Corona-Zeiten muss man sich anmelden, bekommt einen festen Termin für die Spende. Spendedienst-Sprecher Thomas Herzfeld hofft, dass sich in diesen Tagen auch noch die restlichen 200 Spendenwilligen melden - auch, wenn in dieser Woche die Temperaturen steigen. Seit Mitte Juli hat der Blutspendedienst Schwierigkeiten, den Blutkonservenbedarf zu decken. Die tägliche Anforderung der Krankenhäuser werde derzeit um 20 Prozent gekürzt, so Herzfeld: "Und zu allem Elend kommt jetzt auch noch die Hitze dazu." Am vergangenen Freitag, so Herzfeld, habe man aufgrund der Temperaturen bei den geplanten Terminen schon 170 Blutspenden weniger bekommen als üblich.

Es sind noch über 200 Termine zur Blutspende in Mülheim frei

Termine zur Blutspende sind am Freitag in Mülheim jedenfalls noch reichlich frei, allerdings nicht mehr am frühen Morgen und Vormittag, so Herzfeld. Aber von 11 bis 17.20 Uhr habe man noch Auswahl. Hygiene- und Abstandsregeln werden streng eingehalten. 20 Spenderbetten werden auf der oberen Ebene der Sporthalle aufgestellt, es gibt einen separaten Ein- und Ausgang. Man muss sich online anmelden über die kostenlose DRK-Blutspende-App, die Website spenderservice.net oder den Link terminreservierung.blutspendedienst-west.de/m/Muelheimer_Tag_der_Blutspende.

Spender müssen mindestens 18 Jahre alt sein und sich gesund fühlen. Der Personalausweis ist mitzubringen. Begleitpersonen und Kinder dürfen derzeit aus Infektionsschutzgründen nicht mitkommen. Blutspender sollten möglichst einen eigenen Kugelschreiber benutzen. Wer noch Fragen hat, ob er oder sie spenden kann, findet Infos im Netz unter www.blutspendedienst-west.de oder unter der Hotline: 0800- 11 949 11.