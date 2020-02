Mülheim. Sturmtief „Sabine“: Die Mülheimer Feuerwehr ist vorbereitet. Bei Unwetter entscheiden Eltern selbst, ob sie ihre Kinder zur Schule gehen lassen.

Sturmtief „Sabine“: Mülheimer Feuerwehr ist vorbereitet

Die Mülheimer Feuerwehr ist auf das Sturmtief „Sabine“ vorbereitet, das laut Deutschem Wetterdienst ab Sonntagnachmittag mit starken Böen droht und in der Nacht zum Montag seinen Höhepunkt erreichen soll. Am Freitag tagte der Führungsstab auf der Feuerwache. Bei extremen Wetterverhältnissen entscheiden Eltern selbst, ob sie ihre schulpflichtigen Kinder vorsorglich zu Hause lassen.

Sturmtief Sabine: Sturmböen von über 100 km/h drohen

Wie weit Mülheim betroffen sein dürfte, war am Freitag noch nicht exakt vorauszusagen. Prognostiziert wird jedoch, dass in NRW in der Nacht zu Montag Windgeschwindigkeiten von über 100 km/h drohen. Die Feuerwehr hat die Verfügbarkeit ihrer Kräfte für den Sonntag überprüft und wird die Freiwillige Feuerwehr vorab informieren. „Wir sind gut vorbereitet“, sagte Feuerwehrsprecher Thorsten Drewes.

Die Schulen in Mülheim sollen nicht, wie in anderen Städten, wegen des erwarteten Sturms geschlossen bleiben – so der Stand am Freitag. Bei extremen Witterungsverhältnissen entscheiden die Eltern selbst, ob der Weg zur Schule zumutbar ist, darauf verwies die Bezirksregierung Düsseldorf am Freitag.

Diese Mitteilung ist auch auf der Stadtseite www.muelheim-ruhr.de zu finden. Die Schule müsse in einem solchen Fall unverzüglich darüber informiert werden, dass die Kinder zu Hause bleiben. Die Entscheidung über eine Schließung der Schule wegen extremer Witterungsverhältnisse liege im Verantwortungsbereich des jeweiligen Schulträgers, so die Bezirksregierung.