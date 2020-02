Auch in Mülheim kam der Zugverkehr am Montag erst langsam in Gang: Ohne Anzeige sind die elektronischen Anzeigetafeln auf den Bahnsteigen

Mülheim. Die Einsätze in Mülheim laufen nach dem Sturmtief weiter. Überall im Stadtgebiet muss die Feuerwehr Bäume entsorgen und Schäden beseitigen.

Sturmtief Sabine: In Mülheim laufen die Einsätze weiter

Das Tageslicht bringt weitere Sturmschäden an den Tag, überall im Stadtgebiet muss die Feuerwehr derzeit bei Unwettereinsätzen noch Bäume entsorgen, etwa an der waldreichen Großenbaumer Straße oder in Speldorf, Styrum oder Heißen, wo Bäume gesichert werden müssen. Doch es hätte schlimmer kommen können, lautete das Fazit der Feuerwehr am Morgen nach dem Orkantief „Sabine“.

Ein Dach hat sich auf einer Garage gelöst. Foto: Feuerwehr Mülheim

Bei der gefährlichsten Situation in der Nacht zum Montag hatten die beiden Insassen eines Kleinwagens „ein Riesenglück“ so die Feuerwehr, als gegen 23 Uhr auf dem Uhlenhorstweg ein 25-Meter-Baum auf dem Auto landete. Die beiden Insassen konnten sich selbst befreien, erlitten leichte Verletzungen, der Wagen wurde jedoch komplett zerstört. In Broich und in Dümpten sind gestern Abend Bäume auf Häuser gestürzt.

Die Feuerwehr Mülheim musste in der Nacht Bäume von den Straßen entfernen. Foto: Feuerwehr Mülheim

Weitere Einsätze werden in Mülheim erwartet

Das Wetter hat sich noch nicht komplett beruhigt, auch für den Montag werden weitere Einsätze erwartet. „Wir arbeiten jetzt alle Einsätze nach und nach ab“, sagte Feuerwehrsprecher Thorsten Drewes. Bäume auf der Straße, ein etwa 60 qm großes Wellblechdach hat sich an einer Garage gelöst, losgerüttelte Bauteile auf dem Dach der ehemaligen Schule am Wenderfeld. An den Mülheimer Schulen halten sich heute keine Schüler auf. Der Führungsstab in der Feuerwache hat seine Arbeit am Morgen wieder aufgenommen, die Freiwillige Feuerwehr ist erneut in Bereitschaft versetzt worden. Auch wenn die Sturmfolgen insgesamt für Mülheim am Morgen nicht so dramatisch waren, ist überall in der Stadt etwas passiert. „Die Vorplanungen waren nicht umsonst“, so Thorsten Drewes, „so konnten wir effektiv arbeiten.“

Stadtdirektor dankt auch den ehrenamtlichen Helfern

Der Mülheimer Stadtdirektor Dr. Frank Steinfort dankte am Montag als Ordnungsdezernent der Berufsfeuerwehr für die guten Vorbereitungen auf den Sturm. „Insbesondere den freiwilligen Helfern gilt mein Dank: Für ihre Zeit, die sie eingesetzt haben und den Mut, auch in brenzligen Situationen für andere da zu sein“. Insgesamt waren 164 Einsatzkräfte in Mülheim am Start, davon 49 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr sowie 42 Kräfte von DRK und den Johannitern. Auch das Technische Hilfswerk stand für den Bedarfsfall in Bereitschaft.