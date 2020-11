Kaum war das Urteil gesprochen, atmeten Vater und Sohn sichtbar durch. Keiner der beiden Männer aus Gelsenkirchen muss ins Gefängnis. Doch das war knapp. Die Strafen: zwei Jahre Haft auf Bewährung für den Vater, vier Monate weniger für seinen Sohn.

Fast drei Jahre ist es inzwischen her, dass die Angeklagten einen 21-jährigen Mann aus Mülheim verschleppt und einer brutalen Bestrafungsaktion unterzogen haben. Und das nur, weil er es gewagt hatte, ihre damals 15-jährige Tochter beziehungsweise Schwester im Essener Einkaufszentrum Limbecker Platz zu küssen.

„Sollen wir dir den Kopf abschneiden?“

Der 21-Jährige war im Dezember 2017 am Essener Hauptbahnhof überwältigt, in ein Auto gezerrt und zum Revierpark Nienhausen gebracht worden. Dort wurde er im Schutze der Dunkelheit geschlagen, getreten und bedroht („Sollen wir dir den Kopf abschneiden?!“). Der Mülheimer verlor zwei Schneidezähne, hatte Riesenangst.

„Was da getrieben worden ist, ist ganz, ganz schlimm“, so Richter Andreas Labentz bei der Urteilsverkündung am Montag. Der 21-Jährige habe die Todesdrohungen ernst genommen. „Er hielt es für möglich, dass das so eskaliert.“ Freiheitsberaubung und gefährliche Körperverletzung: Dafür hätte man laut Gericht auch über vier Jahre Haft oder mehr nachdenken können.

Gericht spricht Mülheimer Opfer 15.000 Euro Schmerzensgeld zu

Dass es dazu nicht gekommen ist, hat mit dem späteren Verhalten der Angeklagten zu tun. Sie hatten nicht nur um Entschuldigung gebeten, sondern auch einen Kredit aufgenommen und 15.000 Euro Schmerzensgeld gezahlt. „Das ist schon ein Wort“, so Verteidiger André Wallmüller in seinem Plädoyer. „Das ist ihnen hoch anzurechnen.“ Normalerweise würden solch hohe Beträge nicht gezahlt.

Dass die Situation überhaupt so eskaliert ist, hat laut Gericht vor allem damit zu tun, dass nicht miteinander geredet worden ist. Die Tochter habe nur erzählt, dass etwas passiert sei. Daraufhin war die Mutter in Ohnmacht gefallen, der Vater hatte gleich an einen sexuellen Übergriff, später offenbar sogar an Missbrauch gedacht.

Ausgerastet und die Kontrolle verloren

„Hätte ich mal kurz überlegt oder die Polizei gerufen“, so der 38-jährige Vater kurz vor der Urteilsverkündung. Stattdessen sei er ausgerastet und habe die Kontrolle verloren. Auch sein erwachsener Sohn (24) war im Prozess eher kleinlaut: „Wir bereuen das sehr – das ist nicht gespielt.“

Der 21-jährige Mülheimer hatte die Jugendliche aus Gelsenkirchen über eine Internet-Plattform kennengelernt, über die offenbar vor allem Migranten Kontakt suchen. Beide haben türkische Wurzeln. Alle sind in Deutschland aufgewachsen.