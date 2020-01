Mülheim. Motto der Sternsinger lautet in diesem Jahr: Frieden, im Libanon und weltweit! In Mülheimer Gemeinden kann man Sternsinger auch online buchen.

Sternsinger bei den Gemeinden online buchen

Kinder und Jugendliche der katholischen Kirchengemeinden sind wieder als Sternsinger unterwegs und sammeln für einen guten Zweck. Das Motto lautet in diesem Jahr: Frieden – im Libanon und weltweit!

Wer den Besuch der Sternsinger wünscht, kann sich online anmelden für Sankt Mariä Himmelfahrt, Sankt Elisabeth, Sankt Theresia von Avila, Herz Jesu, Sankt Michael: https://mariae-himmelfahrt-mh.de (News & Termine – Sternsingeraktion). Auch die Anmeldung über Handzettel in Kirchen ist möglich.

Als Heilige Drei Könige klopfen Kinder an Türen, bringen Segen in die Häuser und sammeln Geld für Kinder in Not. Libanon ist 2020 das Land, an dessen Beispiel Sternsinger deutlich machen, was es heißt, nach Jahren des Bürgerkriegs in einer instabilen Region mit vielen Flüchtlingen im Land und einer politischen Krise dennoch auf Hoffnung, Versöhnung und Frieden zu setzen.