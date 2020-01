Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sondersitzung am 14. Januar

Der Ausschusses für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität kommt am Dienstag, 14. Januar, zur öffentlichen Sondersitzung im Lichthof des Hauses der Wirtschaft an der Wiesenstraße 35 zusammen, um über das Wirtschaftsflächenkonzept zu debattieren. Die Fridays-for-Future-Bewegung hat schon Protest angekündigt.

Eine ablehnende Stellungnahme zum Konzept aus der Wirtschaftsförderungsgesellschaft will Dezernent Peter Vermeulen zur Sitzung vorlegen. Die MBI fordern in einem Antrag, das Hexbach- und Winkhauser Tal sowie die Hänge sowie Kaltluftentstehungsflächen zum Rumbachtal zu Tabuzonen für jegliche zusätzliche Bebauung zu erklären.

Auch zwei Eingaben der Bürgerinitiative Fulerumer Feld liegen vor. In einem Fall will die Initiative 16 kritische Fragen zu Flächennutzung, Wirtschaftlichkeit, Landschaftsschutz, Klima und Verkehr beantwortet sehen. Mit ihrer zweiten Eingabe fordert sie ein politisches Votum, das die Stadt verpflichtet, neben dem Fulerumer Feld auch die Flächen im Winkhauser Tal, in Selbeck und am Auberg bis 2035 nicht für etwaige Baupläne anzurühren.