Mülheim. Alloheim Seniorenresidenzen sammeln Geschenke für einsame Ältere in Mülheim. Viele Bewohner einer Seniorenresidenz haben keine Angehörigen mehr.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Seniorenheime wollen in Mülheim gegen Einsamkeit „wichteln“

Viele Senioren ohne Angehörige verbringen Weihnachten allein und isoliert. Mit der Aktion „Wichteln gegen die Einsamkeit“ rufen die Alloheim Seniorenresidenzen „Stadtquartier Schlossstraße“ und „Wohnpark Dimbeck“ auch in diesem Jahr dazu auf, kleine Weihnachtsgeschenke zu spenden, um älteren Menschen am 24. Dezember eine kleine Freude zu machen.

„Die Zahl alleinstehender Senioren steigt von Jahr zu Jahr“, weiß Melanie Ulrich von der Residenzleitung. „96 Prozent der Bewohner einer Seniorenresidenz haben keine Partner, rund 30 Prozent gar keine Angehörigen.“ Dasselbe gelte für Ältere, die zu Hause wohnen oder ambulant betreut werden. Die bundesweite Spendenaktion der Alloheim Seniorenresidenzen findet in diesem Jahr bereits zum achten Mal statt. Ziel der Aktion ist, dass möglichst viele Bürger kleine Weihnachtspräsente spenden, die dann Heiligabend an einsame Senioren in der Region verteilt werden.

Wichtelgeschenke können in Mülheim abgegeben oder per Post geschickt werden

Für das diesjährige „Wichteln gegen die Einsamkeit“ rufen die beiden Mülheimer Alloheim Seniorenresidenzen dazu auf, kleine Geschenke zu spenden. „Wir bitten alle Unternehmen, Schulen, Kindergärten, Vereine und Bürger der Region, Wichtelgeschenke für alleinstehende Senioren in unseren Einrichtungen abzugeben, oder uns per Post zu schicken“, so Ulrich. Der Wert der Geschenke sei dabei nicht wichtig. Ob etwas Selbstgebasteltes, Plätzchen, ein Gutschein oder ein Hörbuch: Jedes der Päckchen werde seinen Empfänger finden, versprechen die Initiatoren.

Die Wichtelgeschenke können direkt in der Residenz abgegeben und zugeschickt werden: Entweder an das Stadtquartier Schloßstraße, Ruhrstraße 20, 45468 Mülheim oder an den Wohnpark Dimbeck, Dimbeck 8, 45470 Mülheim. Um Inhalte, die sich speziell an Männer oder Frauen richten, zu markieren, können die Präsente mit einem W (für weiblich) oder M (für männlich) versehen werden. „Wir hoffen auf rege Teilnahme an unserer ‚Wichtel‘-Aktion und viele liebevolle Päckchen“, so Melanie Ulrich, „Ältere Menschen sind ein fester Bestandteil unserer Gesellschaft. Das möchten wir gemeinsam mit allen Bürgern wertschätzen.“