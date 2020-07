Die Polizei musste am Freitag die Stadt Mülheim bei einem Einsatz unterstützen.

Polizeieinsatz SEK überwältigt Mülheimer (33) in seiner Wohnung

Mülheim. Der 33-Jährige weigerte sich, die Wohnung zu verlassen und drohte, sich und seine Nachbarn in Gefahr zu bringen. Das SEK nahm den Mann fest.

Einsatzkräfte eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) der Polizei haben am Freitagmittag, 3. Juli, einen 33-Jährigen in seiner Wohnung im Stadtteil Mülheim-Styrum festgenommen.

Wie die Polizei berichtet, hatte die Stadt Mülheim dem 33-Jährigen in seiner Wohnungen einen Wohnungswechsel angekündigt. Er zeigte sich mit der Maßnahme nicht einverstanden und drohte sich - und damit auch andere im Haus - in Gefahr zu bringen.

Daher wurden die Spezialeinsatzkräfte zur Unterstützung hinzugezogen. Diese konnten den 33-Jährigen in der Wohnung überwältigen und in Gewahrsam nehmen. Der Mann blieb bei dem Zugriff unverletzt. Anschließend wurde er zur weiteren Behandlung in eine psychiatrische Klinik gebracht.