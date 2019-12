Seit sechs Jahren auf dem Weg

Ursprung des Wohnhofs Fünte war im Jahr 2013 ein moderierter Workshop in der VHS. Unter dem Titel „Neue Wohnformen“ hatte der Stadt Mülheim interessierte Bürger dazu eingeladen und zugleich drei geeignete Grundstücke präsentiert.

Aus der Veranstaltung ist auch der Verein „Anders Wohnen in Speldorf“ (AwiS) hervorgegangen, der an der Friedhofstraße ein Mehrgenerationen-Haus errichten will, ebenfalls in Kooperation mit MWB.

Die Appartements im Wohnhof Fünte sind zwischen 50 und 110 qm groß und derzeit komplett vermietet. Eine Warteliste gibt es noch nicht, das kann sich aber schnell ändern.