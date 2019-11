Die Eröffnung des Stadtquartiers Schloßstraße gehört zu den besonderen Ereignissen in Mülheim 2019.

Mülheim. Die Stadt Mülheim hat ihr neues Jahrbuch präsentiert. Schwerpunkt ist das Thema Teilhabe. Aber auch zahlreiche Jubiläen werden gewürdigt.

Schwerpunkt Teilhabe: Stadt Mülheim präsentiert Jahrbuch

Die Stadt Mülheim hat das neue Jahrbuch 2020 mit einer Auflage von 3000 Exemplaren präsentiert. Schwerpunkt ist das Thema Teilhabe mit mehreren Beiträgen. Wie funktioniert Integration? Was unternehmen soziale Einrichtungen dafür? Wie können Barrieren fallen? Hinzu kommen Aktivitäten, von denen viele Bewohner der Stadt noch nichts wussten.

Auf knapp 80 Seiten dokumentieren Autoren die Vielfalt von Betreuungsmöglichkeiten, Erfahrungen und Möglichkeiten der Teilhabe für Menschen, die nicht mehr ohne Hilfe ihr Leben allein meistern können. Ebenso werden zahlreiche Berufe vorgestellt.

Themen in Mülheim: Eröffnung des Stadtquartiers Schloßstraße, RS1 und Jubiläen

Weitere Themen sind die Eröffnung des Innenstadtabschnittes des Radschnellweges samt Hochpromenade, Stadtbalkon und Ruhrbrücke und des Stadtquartiers Schloßstraße (SQS). 100 Jahre nach der Gründung des Bauhauses befassen sich drei Artikel damit, welche Spuren und klaren Linien die Architekten und Künstler dieser fortschrittlichen Schule in der Stadt hinterlassen haben und was nicht verwirklicht wurde.

Weitere Jubiläen werden gewürdigt: 175 Jahre Evangelische Kirchengemeinde Saarn mit neuen Forschungsergebnissen, 100 Jahre Mülheimer Sportbund, 70 Jahre örtliches Kammerorchester, 25 Jahre Förderverein der Mülheimer Partnerstädte. Ein Rückblick auf 70 Jahre Grundgesetz ist ebenfalls vertreten.

Hochschule Ruhr West und Max-Planck-Institut

Mülheim, die Stadt ohne Kaufhäuser – einst gab es viele davon in der Ruhrstadt. Ein geschichtsträchtige Spurensuche in Heißen, das Tersteegendenkmal oder der Segen des Klosters Kamp für die Zisterzienserinnen in Saarn sind interessante Rückblicke.

Insekten- und Naturschutz sowie die Hochschule Ruhr West und das Max-Plank-Institut für Kohlenforschung sowie der Quartierstreffpunkt gestalten die Zukunft der Stadt. Zahlreiche Fotos mit bekannten und neuen Perspektiven runden den Band ab.

Herausgeber des Mülheimer Jahrbuchs 2020 ist der örtliche Verkehrsverein in Verbindung mit der Stadt. Die insgesamt 75. Ausgabe hat 39 Beiträge auf 288 Seiten. Sie sind zu haben in allen Mülheimer Buchhandlungen sowie bei der Tourist-Info der MST an der Schollenstraße (SQS). Der Preis: 14,80 Euro.