Schüler aus zwei weiteren Mülheimer Schulen in Quarantäne

Mülheim. Schüler von zwei Mülheimer Schulen müssen in Quarantäne. Damit sind nun drei Grundschulen und eine weiterführende Schule betroffen.

An zwei weiteren Mülheimer Schulen müssen Kinder in Quarantäne. Betroffen sind die Willy-Brandt-Schule und die Grundschule Brüder Grimm.

Laut Stadtsprecher Volker Wiebels ist an der Gesamtschule ein Schüler betroffen. Es gebe keine Kontakt-Personen, da an der Schule die Abstandsregeln durchgängig eingehalten wurden. An der Brüder Grimm Schule ist eine dritte Klasse betroffen. Insgesamt müssen hier 25 Schüler, zwei Lehrerinnen und eine Integrations-Helferin in die 14-tägige Quarantäne. Hier gelte das gleiche Procedere wie an den beiden anderen Grundschulen, die zuvor schon betroffen waren.

Insgesamt vier Mülheimer Schulen betroffen

Insgesamt sind nun vier Mülheimer Schulen betroffen. Am Donnerstag hatte die Stadt für eine erste Klasse der Grundschule an der Heinrichstraße sowie drei Lehrer eine Quarantäne angeordnet. Am vergangenen Wochenende waren bereits eine vierte Klasse der Martin-von-Tours-Schule sowie vier Lehrkräfte in Quarantäne geschickt worden. Ein Vater hatte, obwohl er selbst an Covid-19 erkrankt war, sein Kind in die Schule gelassen. Seitdem das Abstandsgebot in Schulen gefallen ist, gelten alle Klassenkameraden als Kontaktpersonen.