Mülheim. Erneut hat sich eine Mülheimerin von einem falschen Wasserwerker austricksen lassen. Der 80-Jährigen wurde Schmuck aus einem Schrank gestohlen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schon wieder „Wasserwerker“: Mülheimerin (80) wird bestohlen

Falsche Wasserwerker sind wieder in Mülheim unterwegs. Am Mittwoch, 8. Januar, hat es eine 80-Jährige an der Eppinghofer Straße erwischt. Gegen 10.30 Uhr rief ein Unbekannter bei der Seniorin an und gab sich als Mitarbeiter der Stadt aus. Er berichtete, dass in der Nähe ihrer Wohnung bei Bauarbeiten ein Rohr gebrochen sei. Deshalb müssten nun die Wasserleitungen in ihrer Wohnung kontrolliert werden. Er würde in den nächsten Minuten vorbei kommen.

Komplize schlich sich durch die angelehnte Wohnungstür herein

Kurze Zeit später klingelte ein Mann an der Tür. Unter dem Vorwand, die Leitungen prüfen zu wollen, lockte er die 80-Jährige ins Badezimmer. Die Wohnungstür lehnte er an. Währenddessen kam vermutlich ein Komplize herein und ging ins Schlafzimmer. Dort brach er einen Schrank auf und entwendete mehrere Schmuckstücke. Anschließend verschwand auch der falsche Wasserwerker.

Der Verdächtige ist etwa 35 Jahre alt, ca. 1,80 Meter groß und von stämmiger Figur. Er sprach akzentfrei Deutsch und soll „mitteleuropäisch“ ausgesehen haben. Die Polizei bittet Zeugen, die im Bereich Eppinghofer Straße, Engelbertusstraße, Bruchstraße oder Klöttschen Verdächtiges gesehen haben, sich unter 0201/829-0 zu melden.