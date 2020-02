Rollstuhlsport für Kinder geht in Mülheim nach Pause weiter

Rollstuhlkinder und ihre Geschwister können sich wieder auf ein Sportangebot freuen: Ab Freitag, 14. Februar, gibt es das Spiel- und Sportangebot des Vereins „Rolli Rockers Sprösslinge“ wieder alle 14 Tage freitags von 16 bis 18 Uhr in der barrierefreien Turnhalle der Realschule Stadtmitte an der Oberstraße 92. Der Verein setzt sich seit Jahren auch immer mehr für bedürftige Familien ein.

Die neue Sportstätte stand in Mülheim schon länger zur Verfügung

Der Vereinsvorsitzende Bernd Nierhaus freut sich, dass die sportliche Zwangspause beendet ist. Denn schon im vergangenen Jahr stand die Turnhalle an der Oberstraße zur Verfügung, nachdem die Rollstuhlkinder die Innogy-Halle verlassen mussten, weil ihnen dort kein zweiter Fluchtweg zur Verfügung stand. Allerdings gab es keinen Übungsleiter, der die Kinder am Freitagnachmittag ehrenamtlich betreuen konnte. Mit Iris Fork konnte Bernd Nierhaus eine versierte, fachkundige Übungsleiterin gewinnen, die zudem vom Vereinsmitarbeiter Manuel Vogt unterstützt wird. Die Familien scheinen nur auf das Angebot gewartet zu haben: Zehn feste Anmeldungen für Kinder von 3,5 bis 16 Jahren hat der Verein schon, es dürfen, betont Nierhaus, gerne mehr werden: „Je mehr kommen, umso mehr Spaß für alle.“

Es fehlte lange eine versierte Übungsleitung für das ehrenamtliche Sport-Angebot

Handball, Basketball, Parcoursfahren, Tischtennis und vieles mehr wird nun alle 14 Tage gemeinsam in der Turnhalle an der Oberstraße, nahe am alten Polizeipräsidium, angeboten. Der Verein stellt auch sechs Rollstühle für nicht behinderte (Geschwister-)Kinder zur Verfügung. Nierhaus weiß, dass die Nachfrage nach Sportangeboten für Rollstuhlkinder in Mülheim groß ist, und er würde das Angebot auch sehr gern wöchentlich machen. Doch das mangelt an einer weiteren ehrenamtlichen Kraft mit passendem Übungsleiterschein, der oder die seine Zeit ehrenamtlich, gegen eine kleine Aufwandsentschädigung, zur Verfügung stellt.

Mülheim Kontakt für Anmeldungen und Spenden Wer sein Kind für den (kostenfreien) Rollstuhlsport anmelden möchte, kann das unter der Rufnummer 8836 6556 tun. Wer Kinderkleidung oder Spielzeug spenden möchte, oder einen funktionsfähigen Herd, Kühlschrank oder eine Waschmaschine abzugeben hat, kann unter der o. g. Rufnummer oder unter E-Mail info@rollirockers.de Kontakt mit dem Verein aufnehmen. Großgeräte werden auch abgeholt

Rolli Rockers Sprösslinge ist ein gemeinnütziger Mülheimer Verein, der sich gemeinsam mit Unterstützern nicht nur für kranke und behinderte Kinder, sondern auch für Jungen und Mädchen aus sozial schwachen Familien in Mülheim und den Nachbarstädten einsetzt. „Es geraten immer mehr Familien in Not“, ist der Eindruck von Bernd Nierhaus, „irgendwann haut uns die Armut die Gesellschaft um die Ohren.“

Mülheimer Verein setzt sich zunehmend für verarmte Familien und ihre Kinder ein

Seien es vor gut fünf Jahren noch etwa drei Familien pro Woche gewesen, die beim Verein Hilfe gesucht hätten, so kämen derzeit „im Schnitt rund zehn Familien in der Woche, die in Not sind“, so Nierhaus. Das seien sozial schwache Familien oder alleinerziehende Frauen mit mehreren Kindern. Da sei die Katastrophe vorprogrammiert, wenn der Herd oder die Waschmaschine kaputt geht. Solche Familien würden von den Ämtern häufig im Stich gelassen, meint Nierhaus, und erzählt von einer Mutter, die derzeit mangels Kühlschrank ihre Lebensmittel auf dem Fensterbrett aufbewahrt.

Der gemeinnützige Mülheimer Verein hat längst eine eigene Kleiderkammer für Kinderkleidung und Spielzeug eingerichtet, vermittelt gebrauchte Herde, Waschmaschinen oder Kühlschränke und freut sich nicht nur über Geld- sondern auch über Sachspenden.