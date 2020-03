Das Mülheimer Restaurant „Am Kamin“ verliert seinen Stern

Die Michelin-Sterne für Spitzengastronomie Küche sind wieder vergeben worden. Die schlechte Nachricht für Mülheim: Das Restaurant „Am Kamin“ in Winkhausen hat seinen Stern verloren, es geht diesmal leer aus. 2015 hatten der damalige Küchenchef Sven Nöthel und sein Team erstmals einen Stern zugesprochen bekommen.

Der Familienbetrieb am Striepens Weg hatte seit 2009 darauf hingearbeitet, zur kulinarischen Top-Adresse zu werden und auch schon Auszeichnungen des Gastronomie-Führers Gault Millau erhalten. Mit einer Küche, die Modernität und regionale Bodenständigkeit vereinte, kochte man sich immer weiter nach vorne in der Liga der Feinschmeckerlokale – bis es 2015 gelang, einen Michelin-Stern zu ergattern. Noch im letzten Jahr freute man darüber, diese Trophäe verteidigt zu haben.

2015 gelang der Sprung zur Top-Adresse

Nun gehört „Am Kamin“ zu den vier Restaurants in NRW, die ihren Stern abgeben müssen. Heike Nöthel-Stöckmann, die das Haus (gegründet 1960) leitet, war gestern zu niedergeschlagen, um sich öffentlich zu äußern. Sie will in den kommenden Tagen aber eine Stellungnahme abgeben. Bekannt ist, dass mindestens zwei frühere Köche nicht mehr zum Küchen-Team zählen. Sven Nöthel selbst arbeitet seit September 2019 im Wirtschaftsclub in Düsseldorf.

Insgesamt wurden von dem renommierten Gastro-Führer Guide Michelin Deutschland diesmal 37 Restaurants in Deutschland ganz neu ausgezeichnet. Eins erhielt drei Sterne, sieben bekamen zwei Sterne, mit einem Stern wurden 29 Küchenchefs geadelt.

Insgesamt gibt es in Deutschland nun zehn Drei-Sterne-Betriebe, 43 Gourmetlokale mit zwei Sternen und 255 Lokale mit einem Stern. In NRW haben vier Restaurants mehr als einen Stern, zudem leuchtet über 44 Betrieben ein Stern.