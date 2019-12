Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Programm und Anmeldungen

Das aktuelle Programmheft „Bildung macht glücklich“ mit dem VHS-Programm für das 1. Halbjahr 2020 ist erhältlich in der VHS, Aktienstraße 45, in der Bürgeragentur, Schollenstraße 2, in Mülheimer Buchhandlungen, im Medienhaus am Synagogenplatz sowie in zahlreichen Arztpraxen.

Informationen gibt es auf vhs.muelheim-ruhr.de. Dort kann man sich auch online anmelden – ebenso wie schriftlich per Anmeldekarte mit Einzugsermächtigung oder persönlich in der VHS mit Barzahlung oder EC-Karte. Das Anmeldebüro ist geöffnet: Mo, Di, Do, Fr von 9-12 Uhr und Di, Do von 13-16 Uhr.