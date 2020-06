Polizei Mülheim sucht mit Fotos nach Tankstellenräuber

Mülheim Ein bislang Unbekannter hatte am 2. Juni die Tankstelle an der Oberhausener Straße ausgeraubt und die Kassiererin mit einer Schusswaffe bedroht.

Ein Unbekannter hat am Dienstagmorgen, 2. Juni, eine Tankstelle an der Oberhausener Straße in Mülheim-Styrum überfallen und die Mitarbeiterin an der Kasse mit einer Schusswaffe bedroht. Die Polizei veröffentlicht nun Fotos des Verdächtigen und hofft, dass Zeugen den mutmaßlichen Täter erkennen.

Wie bereits berichtet, befand sich die 51 Jahre alte Mitarbeiterin hinter dem Kassenbereich, als der maskierte Mann die Tankstelle betrat. Plötzlich holte der Unbekannte eine schwarze Schusswaffe hervor, richte diese auf die Angestellte und verlangte das Geld aus der Kasse, so die Polizei. Dann legte er eine kleine schwarze Plastiktüte auf den Verkaufstresen und machte der 51-Jährigen deutlich, dass sie dort das Geld hinein legen sollte.

Mit neuen Fotos aus der Überwachungskamera suchen die Ermittler nun weiter nach Hinweisen zur Identität des mutmaßlichen Räubers. Hinweise nimmt die Polizei Essen/Mülheim unter der 0201/829-0 entgegen.