Mülheim: Polizei begleitet Clan-Beerdigung auf Hauptfriedhof

Auf dem Hauptfriedhof in Mülheim ist am Donnerstagmittag ein Mitglied des El-Zein-Clans beerdigt worden. Es handelt sich um Ibrahim Ahmad El-Zein, der am vergangenen Samstag in Mülheim verstorben ist.

Die Polizei spricht von rund 500 Trauergästen. „Wir haben die Beerdigung im Auge behalten“, sagte Polizeisprecher Thomas Weise. Rund ein Dutzend Polizisten waren vor Ort im Einsatz. Die Polizei hat damit gerechnet, dass auch Clan-Mitglieder anwesend sind, die im Fokus der Polizei stehen. „Wir haben beobachtet, welche Personen dort zusammenkommen und ob sie in Verbindung mit denen stehen, die wir im Blick haben“, sagte Weise kurz nach Ende der Beerdigung und 13.30 Uhr. Um welche Mitglieder des Clans es sich handelt, wollte Weise noch nicht sagen. „Das werden die Auswertungen ergeben.“

Clan-Hochzeit in Mülheim 2018 von Mahmoud Al-Zein

Alle Trauergäste stammten aus dem libanesisch-arabischen Raum, so Weise. Rund 150 Fahrzeuge waren vor Ort, die meisten mit Kennzeichen aus dem Ruhrgebiet. Die Polizei regelte den Verkehr nach dem Ende der Beisetzung.

So sah die Einladung zur Beerdigung aus. Foto: Foto: privat

Die Beerdigung fand auf dem islamischen Gräberfeld des Mülheimer Hauptfriedhofs statt. Es sind vor allem Männer, die gekommen sind. Die wenigen Frauen standen während der Trauerfeier am Grab separat.

Es ist nicht der erste Großeinsatz in Zusammenhang mit einem Familientreffen des Clans, dessen Mitglieder die Polizei auch teilweise der Organisierten Kriminalität zurechnet. Im Dezember 2018 hatte Mahmoud Al-Zein, auch bekannt als der „Pate von Berlin“ in Mülheim zu einer Hochzeit eingeladen. (lh)