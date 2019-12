Pferderennen und Glühwein: Über 9000 Zuschauer am Raffelberg

22 Jahre ist es her, dass zum letzten Mal ein Renntag auf der Rennbahn am Raffelberg am zweiten Weihnachtsfeiertag stattgefunden hat. Es schien, als sei diese Tradition nie unterbrochen gewesen. Knapp 9400 Zuschauer kamen, um die Rennen zu sehen, Wetten zu platzieren und die Weihnachtstage mit einer Tasse Glühwein und netten Gesprächen ausklingen zu lassen.

Aus ganz Nordrhein-Westfalen kamen die Pferdefreunde nach Mülheim, um Spitzensport und weihnachtliche Atmosphäre zu genießen. Auf dem eigens aufgebauten Weihnachtsmarkt, der auch nach dem letzten Rennen noch zum Verweilen einlud, gab es von Glühwein über Bratwurst bis zum Whisky-Tasting all das, was des Pferdefreundes Herz begehrte. Und für die kleinen Gäste hatten die Veranstalter sogar ein Karussell aufgebaut.

Zuschauer kommen aus ganz NRW nach Mülheim

Mülheim Nächster Renntag am 12. Januar Schon am 12. Januar steht auf der Rennbahn am Raffelberg der nächste Renntag auf dem Programm. Den Termin haben die Mülheimer kurzfristig von der Rennbahn in Neuss übernommen, die vor wenigen Tagen Insolvenz angemeldet hatte. „Mit neun Rennen im kommenden Jahr gehören wir dann bereits zu den großen Bahnen“, freut sich Ann-Kathrin Schweres vom Rennclub Mülheim.

„Wir waren früher schon einmal hier, aber jetzt ist es noch schöner, gemütlicher und einfach besser“, sagte Heidi Baumann, die aus Hagen angereist war. Nicole Kriese, die gemeinsam mit ihr zum Raffelberg gekommen war, ergänzte: „Ich bin zum ersten Mal hier und habe auch schon erfolgreich gewettet.“

Viele Besucher verbrachten den zweiten Feiertag auf der Pferderennbahn in Mülheim. Foto: Jörg Schimmel / FUNKE Foto Services

Gewettet hatten im übertragenen Sinne auch Ann-Kathrin Schweres und ihre Mitstreiter vom Rennclub Mülheim. „Wir haben darauf gesetzt, dass viele Menschen nach den Feiertagen die Gelegenheit nutzen wollen, um rauszugehen. Das hat hervorragend funktioniert, die Hütte ist voll“, freute sie sich über das gelungene Comeback des Traditionsrenntages.

Tombola mit lukrativen Preisen

Viele der Zuschauer nutzten die Gelegenheit und verlegten ihren Familienausflug kurzerhand auf die Rennbahn. So auch Heike und Manuel Criscione. „In Düsseldorf waren wir schon öfter, jetzt wollten wir auch hier mal vorbeischauen. Es hat Spaß gemacht“, sagte Manuel Criscione. Mit der gesamten Familie kamen sie nach Mülheim und ließen den Tag auch nach dem Rennen noch mit einem Glühwein ausklingen.

Für große Begeisterung bei den Zuschauern sorgte auch die große Tombola, bei der die Wettnieten doch noch zu Gewinnen umgemünzt werden konnten. Unter anderem waren Reisegutscheine in der Verlosung. Und die Kinder hatten zudem noch die Gelegenheit, ein Erinnerungsfoto mit dem Weihnachtsmann zu machen.

„Ich denke, dass wir vielen Gästen Spaß bereiten konnten. Das Wetter hat mitgespielt, wir haben spannende Rennen erlebt, und viele sind mit Familien und Freunden gekommen. Genau so sollte es sein“, sagte Ann-Kathrin Schweres.

