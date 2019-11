Bei der Fahndung nach vermeintlich zwei EC-Karten-Dieben ist eine unrühmliche Fahndungspanne passiert. Ein von der Polizei am Mittwoch dieser Woche veröffentlichtes Fahndungsfoto wurde am Freitag kurzerhand zurückgerufen. Begründung: Der abgebildete Mann stehe gar nicht in Verbindung mit der Straftat. Ob dies allein dem falsch angeschuldigten Mann weiterhilft, darf bezweifelt werden.

Die Polizei hatte am Mittwoch jenen Fahndungsaufruf herausgegeben. Die Fahndung bezog sich auf einen Vorfall Anfang April, als einer Seniorin deren EC-Karte gestohlen worden war. Zunächst habe eine Frau am 9. April nachmittags mit der Karte Geld an einem Geldautomaten im Forum in Mülheims Innenstadt abgehoben, einen Tag später ein Mann an einem Automaten an der Schloßstraße.

Fahndungsfoto wird seit zwei Tagen auch über die sozialen Netzwerke verbreitet

Die Fahndung nach dieser Frau hielt die Polizei am Freitag aufrecht. Sie soll mit der gestohlenen EC-Karte Geld im Forum abgehoben haben. Foto: Polizei

Von beiden vermeintlichen Tätern veröffentlichte die Polizei am Mittwoch Fahndungsfotos aus Videomaterial, das sie von den Bankfilialen zur Verfügung gestellt bekommen hatte. Zwei Tage später nahm sie nun das Fahndungsfoto des Mannes zurück: „Der veröffentlichte Mann wurde irrtümlich gesucht und hat mit der Tat nichts zu tun“, hieß es in einer kurzen Mitteilung mit der Bitte an die Medien, „sein Foto zu löschen und nicht weiter zu verbreiten“.

Auf Nachfrage machte ein Polizeisprecher nähere, aber nicht vollumfängliche Angaben zu der Panne, die dem abgelichteten Mann auf dem Fahndungsfoto auch angesichts der Verbreitung über die sozialen Medien eine gehörige Rufschädigung eingebracht haben dürfte. Der Gesuchte habe sich am Donnerstag selbst bei der Polizei gemeldet und habe klargestellt, dass er mit der Sache nichts zu tun habe, hieß es. Dies habe sich denn auch zeitnah bestätigt.

Polizei will genaue Umstände der Panne nicht benennen

Die genauen Umstände will die Polizei nicht nennen, ihr Sprecher sagte aber: „Der Fehler liegt definitiv nicht bei uns.“ Dass es ein Problem mit den Videoaufzeichnungen gegeben haben könnte, die das Geldinstitut zur Verfügung gestellt hat, ließ die Polizei offen, stellte nur fest: „Der Mann war in Nähe der elektronischen Tatzeit dort.“ Der Fehler sei „in der Kette zwischen Anzeigenerstattung und Fahndung“ entstanden.

Nachbarn, Arbeitskollegen, Bekannte dürften den Mann auf dem Fahndungsfoto wiedererkannt haben. Der fälschlich beschuldigte Mann sei am Donnerstag bei seinem Besuch bei der Polizei „natürlich sehr aufgeregt“, am Freitag aber schon sei er „total zufrieden“ gewesen, so der Polizeisprecher mit Hinweis darauf, dass die Polizei das Fahndungsfoto direkt aus dem Hamburger System habe nehmen lassen und den Fehler mit der Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung auch offen eingeräumt habe.

Polizei räumt ein: Das darf nicht passieren

Mülheim Strafprozessordnung regelt die Öffentlichkeitsfahndung Die Strafprozessordnung formuliert die gesetzliche Grundlage für eine Öffentlichkeitsfahndung. Dort heißt es: „Die Veröffentlichung von Abbildungen eines Beschuldigten, der einer Straftat von erheblicher Bedeutung verdächtig ist, ist auch zulässig, wenn die Aufklärung einer Straftat, insbesondere die Feststellung der Identität eines unbekannten Täters auf andere Weise erheblich weniger Erfolg versprechend oder wesentlich erschwert wäre.“ Bevor die Polizei mit Fahndungsfotos an die Öffentlichkeit gehe, so ein Polizeisprecher, müssten alle anderen Möglichkeiten zur Ermittlung der Täter, die sogenannte Büro-Fahndung, erschöpft sein. Wenn dies der Fall sei, beantrage die Polizei bei Gericht eine Öffentlichkeitsfahndung.

„Das darf nicht passieren. Es tut uns leid. Mehr als entschuldigen können wir uns aber nicht“, so der Polizeisprecher, dem auch bewusst ist, dass „irgendetwas immer hängen bleibt“, weil der Mann „zu Unrecht an den Pranger der Öffentlichkeit“ gestellt worden sei. Eine Strafanzeige wolle der Mann aber nicht stellen.