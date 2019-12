Mülheim. Eine Ölspur aus einem beschädigten Lkw-Auflieger zog sich bis zur Autobahn und weiter. Ein Lkw hatte in Mülheim ein Verkehrsschild umgefahren.

Ölspur in Mülheim erstreckte sich bis auf die Autobahn

Die Mülheimer Feuerwehr musste an Heiligabend gegen 12 Uhr zu einer großen Ölspur im Bereich des Hafengebietes/Weseler Straße ausrücken. Die Ölspur erstreckte sich vom Kreisverkehr Timmerhellstraße über die Rheinstraße, Weseler Straße, Ruhrorter Straße bis auf die Autobahn. Der Verursacher, ein Lkw, wurde erst nach 30 Kilometern gestoppt.

Der Tank wurde bei dem Unfall beschädigt, so dass Diesel ausfließen konnte

Gegen 12 Uhr war der Fahrer eines Gefahrgutlasters im Mülheimer Hafengebiet gegen ein Verkehrsschild gefahren, so die Polizei. Er habe den Schaden kurz begutachtet, und dann die Fahrt verbotswidrig fortgesetzt. Möglicherweise bemerkte er nicht, dass das Schild die Hülle seines mit Dieselkraftstoff geladenen Aufliegers beschädigt hatte, so die Polizei. Die Diesel-Spur zog sich vom Unfallort an der Timmerhellstraße, über die Weseler und die Ruhrorter Straße bis zum Autobahnkreuz Kaiserberg. Von hier aus fuhr der Lkw weiter über die A 40 zur A 3 in Richtung Köln.

Nach 30 Kilometern Fahrt konnte der Lkw gestoppt werden

Erst etwa 30 Kilometer von Unfallort entfernt konnten Polizisten der Autobahnwache Mülheim den Lkw-Fahrer auf dem Parkplatz der A3, Stindertal, stellen. Dort wurden die Personalien des 36-jährigen aus Slowenien stammenden Fahrers festgestellt. Die durch den Dieselverlust verschmutzten Straßen wurden zur „Rutschbahn“ für alle Verkehrsteilnehmer, so die Feuerwehr. Polizeistreifen aus mehreren Städten unterstützen die Arbeit der Mülheimer Feuerwehr und einer beauftragten Firma, die mit vier Spezialfahrzeugen mehrere hundert Liter Dieselkraftstoff zu neutralisieren versuchte.

Berufsfeuerwehr, Polizei und das städtische Amt für Verkehrswesen hatten die betroffenen Straßen gesperrt. Es kam an Heiligabend bis in die Nachmittagsstunden zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen, weil die Reinigung der betroffenen Flächen so lange dauerte. Gegen den Fahrer wird jetzt strafrechtlich ermittelt.