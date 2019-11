Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Noch gesucht: Künstler für 2020

Für die im kommenden Jahr stattfindende Auflage von „Handgemacht“ sucht Tom Hemmelmann noch Künstler. „Wer sich ausprobieren möchte, kann das bei uns gerne tun“, ruft der Initiator gerade auch „unfertige“ Musiker zum Bewerben auf.

Bedingung ist allerdings eine komplett akustische Instrumentierung. Die Termine für 2020 stehen bereits fest: Konzerte gibt es am 28. Februar, 24. April, 25. September und 27. November. Interessierte schreiben per E-Mail an tom.hemmelmann@googlemail.com.