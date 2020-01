Neujahrsbaby Mehran überraschte die Eltern zwei Tage früher

Mehran ist das Mülheimer Neujahrsbaby. Um 22.41 Uhr am 1. Januar kam er im Evangelischen Krankenhaus zur Welt. Die Eltern freuen sich über diesen ganz besonderen Geburtstag. Denn ihr Sohn ist auch das erste Baby, das im neuen Jahrzehnt in Mülheim geboren wurde.

Friedlich schlummert Mehran in den Armen von Papa Sinan Demir, und nimmt von der ganzen Aufregung um ihn gar nichts wahr. Dass er das erste Baby ist, das im neuen Jahrzehnt in Mülheim das Licht der Welt erblickt hat, spielt für Mehran noch keine Rolle. Für die stolzen Eltern Ferishta und Sinan Demir hätte das neue Jahr jedoch nicht schöner beginnen können. Am 1. Januar 2020 um 22.41 Uhr konnten die stolzen Eltern ihren zweiten Sohn endlich in die Arme schließen. „51 Zentimeter groß, 3468 Gramm schwer und kerngesund“, verkündet der stolze Vater. Auch Oma Soraya ist schon ganz verliebt in ihr viertes Enkelkind.

In den Geburtstag wird der kleine Mülheimer Mehran immer hinein feiern können

Onkel, Tante und Cousinen sind gekommen, um das neue Familienmitglied zu begrüßen. Obwohl der Geburtstermin für den 3. Januar errechnet war, hatten die Eltern eigentlich schon etwas früher mit dem kleinen Mehran gerechnet. „Auch mein erster Sohn hatte es eilig und kam ein paar Tage früher zur Welt“, erklärt Mutter Ferishta. „Mit Neujahr ist es jetzt natürlich ein ganz besonderer Tag geworden.“ In seinen Geburtstag wird Mehran jedenfalls immer gebührend hinein feiern können.

Die stolzen Eltern Ferishta und Sinan Demir mit ihrem „Neujahrsbaby“ Mehran. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

Silvester hat die Familie noch ganz entspannt zu Hause gefeiert. Vorbereitet war das Ehepaar Demir ja schon länger. Es gab aber keine Anzeichen, dass Mehran sich auf den Weg machen würde. Am Neujahrstag ging es dann auf einmal doch ganz schnell. Um 19 Uhr meldete sich das Mülheimer Ehepaar im Evangelischen Krankenhaus, die eigentliche Geburt dauerte nur knapp eine Stunde. „Aber die eine Stunde hatte es dann in sich“, sagt Mutter Ferishta lachend. „Aber das ist jetzt schon wieder vergessen, denn die Freude und das Glück, ihn endlich gesund bei uns zu haben, ist riesig.“

Am Wochenende darf der Nachwuchs nach Hause

Auch der dreijährige Bruder Meraj ist ganz aufgeregt und freut sich riesig über das kleine Geschwisterchen. Die frischgebackenen, zweifachen Eltern werden sich mit Baby Mehran noch etwas im Familienzimmer auf der Entbindungsstation erholen. Am Wochenende geht es dann nach Hause, wo für den Nachwuchs schon alles vorbereitet ist. Mit der Namensfindung haben sich Ferishta und Sinan Demir ein bisschen schwergetan. Noch am Morgen nach der Geburt nannten sie ihren Sohn liebevoll „Baby Demir“.

Der Name Mehran bedeutet „der Liebende“

„Es ist ein bisschen schwierig, weil ich aus Afghanistan stamme und auch persisch spreche, mein Mann aber türkische Wurzeln hat“, erklärt Mutter Ferishta, die seit ihrem dritten Lebensjahr in Deutschland lebt. „Wir wollten einen Namen, der sowohl im Persischen als auch im Türkischen eine Bedeutung hat.“ Letztlich fiel die Wahl dann auf den Namen Mehran. Er bedeutet „der Liebende“. Ein schöner Name. Passend. Denn mit ganz viel Liebe wird das Mülheimer Neujahrsbaby schon jetzt überschüttet.

Das letzte Baby im vergangenen Jahr kam am Silvestertag gegen 16.30 Uhr zur Welt. Obwohl nicht mehr als ein Tag zwischen diesem Baby und Mehrans Geburt liegen, trennt die beiden vom Datum her ein ganzes Jahrzehnt. Insgesamt kamen im vergangenen Jahr 757 Babys im Evangelischen Krankenhaus zur Welt.