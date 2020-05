Eine uralte Rosskastanie in Mülheim muss zeitnah gefällt werden.

Umwelt Naturdenkmal in Mülheim: Rosskastanie muss gefällt werden

Mülheim "Erschreckend schlechte Vitalität" stellte das Umweltamt bei einer alten Rosskastanie an der Kappenstraße fest. Das Naturdenkmal wird gefällt.

Bei seinen turnusmäßigen Kontrollen der naturdenkmalgeschützten Bäume ist dem Mülheimer Umweltamt eine Rosskastanie an der Kappenstraße 45 durch "erschreckend schlechte Vitalität aufgefallen". Dies teilt die Stadt aktuell mit. Die flachwurzelnde Kastanie steht dicht an Gebäuden in einem stark versiegelten Areal.

Alter Baum ist durch Trockenheit stark geschwächt

Der absterbende Baum ist laut Umweltamt durch die zurückliegenden Trockenperioden erheblich geschwächt. Dadurch hatten es zahlreiche Krankheitserreger - wie Miniermotte oder Pilze - leicht, die Kastanie zu befallen.

"Der Baum stellt durch seine fortschreitende Instabilität eine Gefahr für die Gesundheit und das Leben der Bürger dar. Das Umweltamt ist daher leider gezwungen, ihn kurzfristig zu fällen“, so Stadtsprecher Volker Wiebels. Eine Ersatzpflanzung an geeigneter Stelle ist vorgesehen.