Mülheims OB Scholten singt Weihnachtslied auf Facebook

Mit einem besonderen Weihnachtsgruß wendet sich der Mülheimer Oberbürgermeister Ulrich Scholten an die Facebook-Gemeinde: Zusammen mit Richard Reichenbach singt er, durch Mülheim wandelnd, „I’m dreaming of a white christmas“.

Aus dem Archiv stamme dieses Video, das ihn „an einen besonders schönen Tag mit Richard Reichenbach erinnert“, heißt es in dem Facebook-Post. Reichenbach, der das Franky’s am Wasserbahnhof betreibt, ist passionierter Sänger und erinnert bei regelmäßigen Swing-Abenden an Frank Sinatra.

Mülheimer OB-Video ist vor zwei Jahren entstanden

„Ich hatte die Freude mit diesem Mülheimer Künstler und Unternehmer zu singen und das zu der wohl schönsten Zeit im Jahr, in unserer Stadt“, schreibt Scholten auf Facebook und schickt mit diesem Video „die herzlichsten Weihnachtsgrüße an Stelle von Karten“. In dem gut zweiminütigen Film spazieren Scholten und Reichbach durch die Rathaus-Arkaden, besuchen die Broicher Schloßweihnacht, stehen bei Franky’s am Ruhrkristall.

Im Gespräch erklärt Scholten, dass das Video vor zwei Jahren entstanden sei. Er habe immer wieder Kontakt mit Richard Reichenbach und damals beschlossen, etwas gemeinsam zu machen. „Erstmal war das nur für uns“, sagt Scholten. Aber dieses Jahr habe er doch veröffentlichen wollen – als Ersatz für Weihnachtskarten, die er nicht mehr verschickt.

Video im Freundeskreis gefilmt

Gefilmt habe man das Video im Freundeskreis mit dem Smartphone. Zeitlich sei das sehr aufwändig gewesen, finanziell aber nicht – es seien keine Kosten entstanden. „Das ist eine rein private Angelegenheit, ein Hobby.“