Wer hätte das gewusst: Helmut Winschermann ist nicht nur der führende deutsche Experte für die Barock-Oboe, Dirigent und Hochschulprofessor, sondern auch in Mülheim an der Ruhr geboren. An diesem 22. März wird er 100 Jahre alt, lebt in Bonn und ist nach wie vor aktiv. Dennis Vollmer sprach mit ihm.

Professor Winschermann, wie geht es Ihnen in diesen schwierigen Corona-Zeiten?

Helmut Winschermann: Gut. Ich bleibe meistens zu Hause in unserem Bonner Haus. Aber jeden Tag mache ich mit meiner Frau einen kleinen Spaziergang.

Der Großvater lud Obdachlose zu Weihnachten nach Hause ein

Sie sind in Mülheim geboren, studiert haben Sie in Essen an der Folkwangschule, bald ging es von Oberhausen zum Frankfurter Radiosinfonieorchester und nach Detmold. Welche Erinnerungen haben Sie an Ihre Geburtsstadt?

Nur gute. Mein Großvater in Mülheim war viele Jahre verantwortlich für Obdachlose, die er zu Weihnachten einlud, und wir Kinder waren dabei als Gäste und trugen Gedichte und Lieder vor. Die Tränen in den Augen der Obdachlosen werde ich nie vergessen. Meine Großmutter hat über das ganze Jahr Strümpfe gestrickt, die sie den Obdachlosen schenkte. Das war eine meiner schönen Kindheitserinnerungen. Auch der Spaziergang mit dem Opa an der Ruhr entlang bis nach Kettwig war schön.

Helmut Winschermann gilt als der führende deutsche Experte für die Barock-Oboe. Foto: Helmut Winschermann / privat

Sie sind der führende Experte für die Oboe und haben durch Ihre „Oboenfabrik“ selbst bedeutende Musiker hervorgebracht: Wie kamen Sie selbst auf das Instrument? Angefangen haben Sie ja mit der Violine.

Ja. Aber als ich die Folkwang-Musikhochschule mit der Geige betrat, wurde mir vom Pförtner gesagt, die Geigenklasse ist überbesetzt, gehen Sie zu Herrn Schlee, der bringt Ihnen das Oboespielen bei. Ich wusste nicht einmal, was eine Oboe bedeutet! Später begriff ich, dass die Oboe das wahre Instrument für mich war.

(Anmerkung: Johann Baptist Schlee ist ein bedeutender deutscher Oboen-Pädagoge gewesen, der die Zirkularatmung – die das Spielen ohne Atemunterbrechung ermöglicht – für das Instrument eingeführt hat. Schlee soll später auch in Mülheim unterrichtet haben.)

Die Oboe half Winschermann, seine Atemstörungen zu überwinden

Die Oboe wird manchmal auch als „Krisenstab“ bezeichnet, weil sie wohl enorm schwer zu spielen ist. Was fasziniert Sie an der Oboe?

Dass sie ist einerseits zwar schwer zu spielen ist, aber andererseits sehr gesanglich klingt.

Bei Ihnen hatte die Oboe auch eine Art „therapeutische“ Funktion. Stimmt es, dass Sie mit Hilfe des Instruments Ihre Gaumenlähmung überwunden haben?

Das ist richtig. Mit Hilfe der Blastechnik der Oboe konnte ich meine Atemstörungen überwinden.

coronavirus- mülheimer freizeitleben kommt zum erliegen

Tipp an Künstler während der Corona-Krise: Bleiben Sie zu Hause und üben Sie fleißig

Aktuell muss die Hochkultur wegen des Coronavirus eine Zwangspause einhalten. Für die Orchester, für freie Musiker und die Kultur ist das ein Trauerspiel. Was wünschen Sie Ihren Kolleginnen und Kollegen?

Bleiben Sie zu Hause und üben sie fleißig!

Heute haben Sie Ihren 100. Geburtstag. Wie feiern Sie?

Wir müssen leider alles absagen und feiern zu Hause in der Ruhe. Wir lesen die vielen Glückwünsche per Post und telefonieren mit der Familie und Freunden. Und natürlich feiern wir mit Musikhören.