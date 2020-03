Mülheim. Wir suchen die ganz besonderen Geschäfte in Mülheim. Elke Kurschats Favoritin ist die Buchhandlung am Löhberg mit ihrem individuellem Charme.

„Es ist eine Oase in der Alltagshektik. Wenn man hineingeht, strahlt das Geschäft eine unheimliche Ruhe aus und man fühlt sich sofort wohl.“ Wenn Elke Kurschat über ihren Lieblingsladen in Mülheim spricht, kommt sie aus dem Schwärmen nicht mehr raus, so sehr hat es ihr die Buchhandlung am Löhberg Nr. 4 angetan.

Es war eine Zufallsentdeckung der 80-Jährigen, die erst vor einigen Jahren nach Mülheim gezogen ist – und quasi Liebe auf den ersten Blick. „Ich gehe nicht gerne in die Geschäfte der großen Ketten“, sagt Kurschat. „Dort ist es nicht so persönlich und immer so voll.“ Auch dass die Mitarbeiter sich immer so viel Zeit nähmen und man sich nie lästig vorkomme, findet die Mülheimerin toll.

Mülheimer Buchhändler: Kunden sind meine Gäste, nicht zwangsläufig meine Kunden

Über solch eine Rückmeldung freut sich Michael Fehst natürlich sehr. Er ist Inhaber der Buchhandlung Löhberg Nr. 4. „Die Menschen, die in meinen Laden kommen, sollen sich willkommen fühlen“, sagt Fehst. „Es sind meine Gäste, nicht zwangsläufig meine Kunden.“

„Auch wenn manche Sachen ein bisschen exzentrisch wirken, Anstoß zu Gesprächen und gemeinsamen Lachen sind sie allemal“, sagt Buchhändler Michael Fehst zu seiner Einrichtung. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

Dem Mülheimer Buchhändler ist es wichtig, dass diejenigen, die seinen Laden in der Innenstadt besuchen, allen Ballast einfach mal vor der Tür lassen können. Sich Zeit nehmen, ein bisschen zu stöbern. Ganz ohne Druck. Für Elke Kurschat ist auch das ein Aspekt, der den Buchladen so besonders mache. Sich gemütlich an einen Tisch zu setzen, ein bisschen zu lesen und die Atmosphäre zu genießen. „Ich habe mich noch nie gedrängt gefühlt, etwas zu kaufen“, sagt Kurschat. „Man bekommt von den Mitarbeitern quasi Zeit geschenkt, die heute ja oft gar nicht mehr vorhanden ist.“

Mit Neuerscheinungen überrascht Fehst seine Stammkunden gerne mal

Da die 80-Jährige, die in der Stadtmitte wohnt, nicht mehr ganz so gut zu Fuß ist, schätzt sie auch den Bestellservice per Telefon sehr und dass Michael Fehst oder seine Mitarbeiter die Bestellung auch noch persönlich abliefern. Auch das gehört für den gelernten Buchhändler zum Service dazu. Selbst wenn das Buch dann doch nicht gefällt. „Die Rückmeldung von Kunden ist mir sehr wichtig, denn es soll ja für beide Seiten ein Wiedersehen geben“, so Fehst. „Für uns ist es außerdem hilfreich, die Kunden besser einzuschätzen.“

Viele seiner Gäste und Kunden kennt Fehst mit Namen und weiß, welche Art von Literatur sie interessiert. Bei Neuerscheinungen bestellt der 55-Jährige auch einfach mal auf gut Glück etwas für seine Stammkunden und überrascht sie damit. Wenn es nach Ansicht nicht gefällt, ist es auch nicht schlimm.

Mit der Einrichtung im Geschäft gibt Händler etwas von seiner Persönlichkeit preis

Aber die kleinen Gesten sind es wohl, die nicht nur Stammkundin Elke Kurschat an dem engagierten Buchhändler so mag. Michael Fehst ist nicht nur die persönliche Note beim Umgang mit seinen Kunden wichtig, auch die Einrichtung in seinem Geschäft soll etwas von seiner Persönlichkeit widerspiegeln. „Auch wenn manche Sachen ein bisschen exzentrisch wirken, Anstoß zu Gesprächen und gemeinsamen Lachen sind sie allemal“, sagt Fehst und schmunzelt.

Und auch wenn der Buchhändler, der mit seinem Laden am Löhberg dieses Jahr sein zehnjähriges Bestehen feiert, anfangs eher zurückhaltend wirkt, ist er ein Menschenfreund durch und durch. Regelmäßig bietet er seine kleine Buchhandlung für Veranstaltungen an, organisiert Lesungen und überlässt Schülern bei Wettbewerben oder Aktionen sein Schaufenster für originelle Dekorationsideen.

Die nächste größere Aktion ist für Samstag, 21. März, geplant. Dann lädt Fehst gemeinsam mit dem Mülheimer Backbuch-Autor Peter Winkel zu einem großen Osterbacken in die kleine Buchhandlung am Löhberg ein.

Wer beim Osterbackenin der Buchhandlung am Löhberg Nr. 4 dabei sein möchte, sollte sich möglichst bis spätestens Freitag, 20. März, unter oder persönlich im Laden anmelden.