Mülheim. Die Mülheimer SPD möchte Flaschensammlern Wühlen in Mülleimern ersparen. Mülheimer Verwaltung und MEG raten von Pfandringen an Müllbehältern ab.

Mülheimer Verwaltung lehnt Pfandringe an Mülleimern ab

Die SPD hatte im Umweltausschuss die Anbringung von so genannten Pfandringen an öffentlichen Mülleimern angeregt – und zwar flächendeckend im Stadtgebiet. Die SPD möchte damit Flaschensammlern, wie es sie auch in Mülheim gibt, das „würdelose Wühlen im Müll“ ersparen. Verwaltung und MEG sprachen sich gegen den Vorschlag aus.

Verwaltung und MEG raten aufgrund der Erfahrungen aus anderen Städten von Pfandringen ab. Demnach würden an den Pfandringen Abfälle jeglicher Art abgelegt, was nicht zur Verbesserung des Stadtbildes beitrage. Zudem seien Pfandringe das Ziel von Vandalismus. Auch Pfandringe würden nicht verhindern, dass Papierkörbe nach Pfandflaschen durchwühlt würden.

Pfandringe an Müllbehältern werden oft mit Abfall versehen

Trotz längerer Probezeiten in mehreren Städten könne nicht verifiziert werden, ob Pfandringe überhaupt angenommen würden. Die Verwaltung zitiert in ihrer Antwort aus einer aktuellen Umfrage bei 16 Großstädten, wobei der Verband Kommunaler Unternehmen (VKU) folgenden Schluss zieht: „Deutlich wird dabei, dass die auf den ersten Blick gute Idee der Pfandflaschenhalterung bei der praktischen Umsetzung viele Fragen aufwirft, die bei der Entscheidung über eine Einführung stets mitbedacht werden sollten.“

Im Ergebnis sei eine flächendeckende Einführung von Pfandringen bei allen 16 angefragten Städten nicht umgesetzt worden. In der Regel würden Testringe montiert, nach schlechten Erfahrungen wieder demontiert. In Hamburg seien von 150 montierten Pfandringen noch 50 in Betrieb. Zerstörte Ringe würden nicht mehr ersetzt.