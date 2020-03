Versicherungen benötigt jeder und jede für einen möglichen Schadensfall, nur welche es eben – neben Pflichtversicherungen wie etwa eine Kfz-Haftpflicht – sein müssen oder sollten, darüber sind Verbraucher häufig nicht ausreichend informiert. Die Verbraucherberatung bietet einen individuellen Versicherung-Check an, allerdings ist dieser kostenpflichtig. Wir verlosen drei Versicherungs-Checks.

Geld sparen kann man möglicherweise schon bei einem Wechsel des Anbieters, darauf verweist Christiane Lersch, die Leiterin der Mülheimer Verbraucherberatungsstelle. „Eine Haftpflichtversicherung kann man schon ab 50, 60 Euro im Jahr bekommen“, nennt sie ein Beispiel. „Aber manchmal kosten sie auch das dreifache – bei gleichen Leistungen.“ Das Schutzbedürfnis der Verbraucher ist hoch, weiß sie, aber „viele Verbraucher wissen gar nicht, ob sie richtig versichert sind“.

Verbraucherschützer raten zu einem „Wertgegenstandsverzeichnis“

Zahlt eine Versicherung etwa, wenn der Familienschmuck gestohlen wurde oder der Keller unter Wasser steht? Die Verbraucherberatung verweist darauf, dass man bei Inanspruchnahme der Hausratversicherung nachweisen müsse, wie hoch der Schaden ist, etwa mit Quittungen oder Fotos. Empfohlen wird daher, ein „Wertgegenstandsverzeichnis“ anzulegen. Eigenheimbesitzer sollten ihre Wohngebäudeversicherung möglicherweise um „Elementarschäden“ erweitern. Überhaupt müsse eine Wohngebäudeversicherung stets die korrekte Wohnfläche enthalten, damit eine Leistung im Schadensfall nicht gekürzt werde.

Regelmäßig sollte auch überprüft werden, ob die Versicherungen noch zur Lebenssituation passen, rät Lersch. Die Kinder sind aus dem Haus, man selbst vielleicht schon im Ruhestand – da sollten die privaten Versicherungspolicen mal auf den Prüfstand. Für junge Leute, die mit ihrem Geld haushalten müssen, kann sich ein Versicherung-Check auch lohnen, so Verbraucherberaterin Lersch: „Die Frage ist ja hier, was ist besonders wichtig, und was hat Priorität erst an zweiter, dritter oder vierter Stelle?“

Die Versicherungsberatung bei der Verbraucherberatung ist unabhängig und persönlich und erfolgt nach vorheriger Terminabsprache. Eine halbe Stunde kostet 40 Euro, der einstündige Versicherungs-Check 80 Euro. Der Versicherungsexperten Holger Neubert bietet die Beratung alle 14 Tage samstags in der Verbraucherberatung an der Leineweberstraße 54 an. Kontakt: 0208 696 053 01 oder per E-Mail: muelheim@verbraucherzentrale-nrw.de

