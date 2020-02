Mülheimer Theatertage: Acht starke Stücke gehen an den Start

Die Stücke, die bei den 45. Mülheimer Theatertagen (16. Mai bis 6. Juni) gezeigt werden, stehen jetzt fest. Nominiert wurden von der Auswahljury folgende neue Texte:

„Liebe/Eine argumentative Übung“ von Sivan Ben Yishai (Inszenierung: Nationaltheater Mannheim), „Bookpink“ von Caren Jeß (Schauspielhaus Graz), „Ode“ von Thomas Melle (Deutsches Theater Berlin), „Die Verlorenen“ von Ewald Palmetshofer (Residenztheater München), „Das Deutschland“ von Bonn Park (ETA Hoffmann Theater Bamberg), „In my room“ von Falk Richter (Maxim Gorki Theater Berlin), „IKI.Radikalmensch“ von Kevin Rittberger (Theater Osnabrück) und „Der Fiskus“ von Felicia Zeller (Staatstheater Braunschweig).

„Wir haben es bei den Stücken 2020 mit einem besonders starken Jahrgang zu tun. Die Auswahl fiel nicht leicht“, erklärt Christine Dössel, Sprecherin des Auswahlgremiums. 110 uraufgeführte Texte standen zur Debatte, 15 waren bis zum Schluss in der Diskussion. „Wir hätten von der Qualität her tatsächlich noch vier, fünf Stücke mehr einladen können. Mehr als acht sind aber leider nicht möglich. Normalerweise sind es sogar nur sieben“, so Dössel.