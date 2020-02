Mülheim. Rafael Pranschke will Mut machen zum Experimentieren in der Küche. Für sein Kochbuch schaute er in Kühlschränke auch von Promi-Koch Björn Freitag.

Mülheimer Sternekoch wirbt für mehr Jazz in der Küche

Wenn Rafael Pranschke in der Küche ‘jazzt’, sind weder Kontrabass noch Piano im Spiel – der Mülheimer Sternekoch und Kochbuchautor versteht sich vielmehr auf die hohe Kunst der Improvisation aus dem, was jeder so im Kühlschrank hat. Aus Apfel, Möhre und Speck wird etwa eine inspirierte Geschmacksharmonie, die mit etwas Kümmel regelrecht swingt. Mit einem Hauch Zimt steht mit dem Süppchen sogar Weihnachten vor der Tür.

„Clever kombinieren“ hat der Mülheimer Maître sein neustes Stück im Coffeetable-Format genannt. Es ist eine schmackhaft illustrierte Melange geworden aus hilfreichen Zubereitungstipps, Paparazzo-Faktor – dazu später – sowie mundenden wie schnell zu machenden Rezepten für alle, die gerne experimentieren. Oder aus ihrer Planlosigkeit beim Einkauf eine Philosophie gemacht haben. Im Gemüsefach schlummert klassisch eine einsame Gurke zwischen Senf und Mayonnaise? Kein Ding.

Koch-Duell diente als Vorlage für das „Rum-Fort-Kochen“

Mülheim Apfel-Möhren-Suppe mit Speck und Kümmel Das sind die Zutaten: 2 Äpfel (340 g), 500 g Möhren, 100 g durchwachsener Speck, 1 EL Rapsöl, 1 Zwiebel (80 g), 1 Knoblauchzehe, 500 ml Apfelsaft, 500 ml Gemüsebrühe, 3 TL gemahlener Kümmel, 2 TL Thymianblättchen, Salz, frisch gemahlener schwarzer Pfeffer, Butter zum Anbraten Und so wird’s gemacht: Die Äpfel waschen und von den Kerngehäusen befreien – einen der Äpfel am besten mittig mit einem Ausstecher. Quer vier feine Scheiben abschneiden und beiseite legen, die übrigen Äpfel würfeln. Die Möhren schälen und in Scheiben schneiden, den Speck würfeln. In einem Topf das Rapsöl bei mittlerer Temperatur erhitzen und den Speck darin anbraten. Zwiebel und Knoblauch abziehen, fein würfeln und 2 Minuten mitbraten. Äpfel, Möhren, Apfelsaft und Brühe zugeben. Das Ganze 15 Minuten kochen und dann mit dem Stabmixer pürieren. Kümmel und Thymian zufügen, mit Salz und Pfeffer würzen. Die Apfelscheiben in Butter anbraten. Die Suppe mit gebratenen Apfelscheiben dekoriert servieren.

Das reicht allemal für einen schwedischen Gurkensalat mit etwas Honig und Dill. Wer dazu noch einen grünen Apfel und eine Banane im Obstkorb findet, darf mit etwas Basilikum, Minze und Limette noch ein Eis als Nachgang kredenzen. Clever? Inspiriert zum Buch hat Pranschke ein TV-Klassiker: das Koch-Duell aus den 90er Jahren. Zwei Teams traten damals gegeneinander an, um aus teils absurden Zutaten etwas Leckeres auf den Teller zu bringen.

Clever kombinieren ist quasi ein Loblied geworden auf die so genannte Rum-Fort-Küche. Der Maître de Cuisine erklärt den ‘Fachbegriff’: „Alles, was rumliegt und fort muss. Ich will Mut machen, in der Küche mit unterschiedlichen Geschmacksnoten zu improvisieren, auch wenn man oft wenig Zeit hat“, glaubt der Küchenjazzer, dass es eigentlich die so genannten ‘Licks’ sind – die Standards also –, die Spaß machen, wenn man sie variieren kann – im Jazz wie in der Küche.

Der Apfel wurde für den Sternekoch zur Herausforderung

Wissen ist eben Macht, und „wer weiß, was womit schmeckt, eröffnet für sich einen neuen Kochhorizont“, sagt Pranschke. Entsprechend zugänglich sind die Kapitel strukturiert: Gurke, Kartoffel, Tomate, Ei und anderes. Findet jeder in seiner Küche. Zwischen acht und elf Rezepten pro Zutat stecken in den Kapiteln. Und dazu Tipps für Variationen etwa mit Gewürzen. Sogar für den Apfel, wobei das Obst, das räumt der Chef gerne ein, eine echte Herausforderung war.

Mülheim Eigenen Verlag „Gutedel“ gegründet „Clever kombinieren – besser kochen“ kostet 29,95 Euro und erscheint im jüngst gegründeten, eigenen Gutedel-Verlag, der von Melanie Pranschke geführt wird: „Rafael hat etliche Kochbücher herausgegeben, er fotografiert Lebensmittel – es war für uns logisch, das mit einem eigenen Verlag zu begleiten und diese Synergien zu nutzen.“ Seine Bücher wurden mehrfach von der Gastronomischen Akademie ausgezeichnet. Angefangen hat Rafael Pranschke aber mit einer Kochausbildung im Oberhausener Hackbarth’s Restaurant. Später arbeitete er im Restaurant Veneto, Sylt (ein Michelin-Stern), auf dem Fünf-Sterne-Kreuzfahrtschiff MS Rivercloud, absolvierte die Fortbildung zum diätetisch geschulten Koch nach DGE und den Küchenmeisterlehrgang bei der IHK Düsseldorf.

Für die Auswahl an Gaumenfreuden, musste der Cheffe erst einmal wissen, was in Kühlschränken gemeinhin herumlungert. Pranschke schaute also in rund 100 deutsche Kühlboliden – nicht ganz ohne den gepflegten Voyeurismus zu bedienen. Für den Kollegen öffnete sogar Promi-Koch Björn Freitag die Tür. Und verriet: „Ich kaufe immer ohne Einkaufszettel ein.“

Blick in den Kühlschrank von Promi Björn Freitag: Rafael Pranschke hat eine Kühlschrank-Studie zur Grundlage für sein Kochbuch "Clever kombinieren" gemacht. Foto: Rafael Pranschke

Das, übrigens, scheint für viele Haushalte zu gelten, die Rafael Pranschke besuchte – egal, ob Profi- oder Hobby-Gourmet. Zwei Fun-Facts fielen besonders auf, erstens: „Haushalte, in denen unterschiedliche Kulturen zusammenleben, haben oft viele frische Lebensmittel zuhause. Und sie kochen auch fast täglich frisch.“ Zweitens, ist eine ‘Zutat’ zu 99 Prozent im Kühlschrank zu finden: „Alkohol“, löst Pranschke das Rätsel.