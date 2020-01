Mülheim. Die Schulkinowochen laufen vom 23. Januar bis 5. Februar auch in der Filmpassage und im Cinemaxx in Mülheim. Anmeldungen sind jetzt möglich.

Mülheimer Schulkinowochen: Kinosaal wird zum Klassenzimmer

Die 13. Schulkinowochen in NRW stehen an. Kinoerlebnis und Filmkultur kommen vom 23. Januar bis 5. Februar wieder auf die Stundenpläne. Mehr als 120 Kinos öffnen dafür ihre Türen. Auch die Filmpassage und das Cinemaxx in Mülheim sind dabei.

Die Anmeldung zur 13. Ausgabe der Schulkinowochen, die von „Vision Kino – Netzwerk für Film- und Medienkompetenz“ und „Film+Schule NRW“ veranstaltet werden, ist ab sofort über die Website www.schulkinowochen.nrw.de möglich. Dort finden sich auch alle Infos zum Filmprogramm – mit Bezügen zu Unterrichtsthemen und zu Veranstaltungen mit spannenden Gästen sowie zu kostenlosem pädagogischem Begleitmaterial.

Rund 100 Filme stehen zur Verfügung

Die Schulkinowochen fördern die Filmbildung. Sie zeigen zudem die vielen Möglichkeiten auf, einen Film im Unterricht zu analysieren. Schulministerin Yvonne Gebauer: „Bei den Schulkinowochen schärfen die Schülerinnen und Schüler ihr analytisches Denken und erwerben neue Medienkompetenzen. Lehrkräften bietet das Projekt wertvolle Inspiration, um den Film spannend in den Unterricht einzubinden.“

Dafür steht ein Filmprogramm mit rund 100 Titeln zur Verfügung, aktuelle Kinohits sind ebenso dabei wie moderne Klassiker, Dokumentarfilme wie Animationsfilme. Sonderprogramme zu den Themen „Bioökonomie“ oder „30 Jahre Deutsche Einheit“ und „Nachhaltige Entwicklung“ bieten vielfältige Anknüpfungspunkte für alle Altersstufen und Schulformen.

Gespräche mit Filmschaffenden und Schauspielern

Darüber hinaus vermitteln Kinoseminare und Lehrerfortbildungen zur Filmanalyse und Filmpraxis vertiefende Erkenntnisse zum Medium Film. Viele Filmschaffende und Schauspieler geben bei Filmgesprächen im Anschluss an die Vorführungen aufschlussreiche Einblicke in ihre Arbeit.

Die 13. Schulkinowochen stehen unter dem Motto „Zusammen leben. sehen. lernen“ und legen einen besonderen Schwerpunkt auf Filme und Veranstaltungen zu den Themen Migration, Inklusion, Klima und Nachhaltigkeit. Filme wie „Deutschstunde“, „Systemsprenger“ oder „Checker Tobi und das Geheimnis unseres Planeten“ bieten einen altersgemäßen Zugang zu komplexen Themenfeldern.

Das Schulministerium empfiehlt Besuche von anspruchsvollen Kinofilmen ausdrücklich als „gleichwertigen Unterricht“. Der ermäßigte Eintrittspreis für die Kinovorführungen beträgt 3,50 Euro, Lehrkräfte und Begleitpersonen haben freien Eintritt.

Infos unter www.schulkinowochen.nrw.de oder 0251-591-3055.