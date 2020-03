Die aktuelle Situation rund um das Coronavirus macht der Messe-Branche schwer zu schaffen. Zu sehen an diesem Wochenende bei den Mülheimer Bautagen, die den wohl schwächsten Besuch in ihrer fünfjährigen Geschichte erlebten. Der Veranstalter geht aber nur von einem einmaligen Ausrutscher aus, weil es am zweiten Tag auch schon wieder besser wurde. Eine Absage kam nicht in Frage.

Vor allem am Samstagnachmittag ist es ruhig in der Mülheimer Stadthalle. Am Morgen soll es laut mehrerer Aussagen noch etwas belebter gewesen sein. „Hier ist ja auch nichts los“, lacht einer der Aussteller zu zwei Kollegen. Während sich einige der Experten in Ermangelung an Besuchern zum Teil gegenseitig über ihre Produkte austauschen, werden an anderen Ständen Handyvideos geschaut oder Fotos gemacht. „Letztes Jahr war bestimmt vier- oder fünfmal so viel los“, verrät einer der Aussteller. Nicht mehr als 150 Besucher sollen am Samstag in die Stadthalle gekommen sein, am Sonntag immerhin doppelt so viele.

Baumesse in Bottrop fiel sogar aus, in Mülheim fand sie statt

Frank Leshat und Ralf Jatho präsentierten Photovoltaik und Wallboxen für E-Mobilität auf der Mülheimer Messe. Foto: Oliver Müller / FUNKE Foto Services

Bernd Cramer von Clausbruch, der Betriebs- und Gebäudereinigung vorstellt, musste sogar auf eine provisorische Präsentation zurückgreifen. „Der eigentliche Stand steht noch in Eberswalde“, erklärte er. Ein Partner konnte aber aus gesundheitlichen Gründen nicht anreisen. Auch zwei andere Aussteller blieben der Messe fern.

Während etwa die Baumesse in Bottrop ausfiel, kam eine generelle Absage für die Veranstalter aber nicht in Frage. Denn grundsätzlich ist die Firma „Blickfang Ereignisse“ mit dem zweitägigen Event in der Stadthalle zufrieden - und hofft auf einen einmaligen Ausrutscher wegen nicht zu beeinflussender Ereignisse. „Mülheim hat eine gute Klientel“, sagt Geschäftsführer Jörg Fetha, der auch vergleichbare Veranstaltungen in Bonn und Bergisch Gladbach ausrichtet.

Besucher kommen mit gezielten Fragestellungen zur Mülheimer Messe

Mülheim Messe gibt es seit über 20 Jahren Angefangen hatte der Veranstalter Blickfang Ereignisse 1996 in Bergisch Gladbach. Dort wurden die Bergischen Bautage etabliert. Mittlerweile wurde die Veranstaltungsreihe auch auf die Städte Mülheim, Bonn und zwischenzeitlich auch Leverkusen ausgeweitet. Die nächste Station sind die Bonner Bautage im dortigen Telekom Dome am 21. und 22. März.

Die Besucher der Messe kommen meist mit gezielten Fragestellungen. Ein Ehepaar sucht eine neue Haustür, während sich eine junge Familie über Fertighäuser beraten lässt. Mehrere Anbieter beschäftigen sich gar nicht mit dem Bauen selbst, sondern mit dem großen Thema Sauberkeit - zum Beispiel der Boden- und Fassadenreinigung, Schimmelschäden oder der Entfernung von Graffiti. „Deswegen heißt es ja auch ,Rund ums Haus’“, betont Veranstalter Jörg Fetha.

Grundsätzlich würde er die Besucherklientel auf diejenigen herunterbrechen, die bauen oder modernisieren wollen. Auf 60:40 Prozent für Bestand gegenüber Neubau schätzt Stefan Hartenstein den Besucherdurchschnitt. Mit seiner am Centro in Oberhausen ansässigen Firma stellt er fertige Deckensysteme vor.

Mangel an Grundstücken ist nicht nur in Mülheim ein Problem

Für alle, die einen Neubau anstreben, ist der Mangel an Grundstücken eines der Hauptprobleme - nicht nur in Mülheim. „Das haben Sie in ganz Deutschland“, weiß Fetha. Oft würde daher gekauft, abgerissen und dann an Ort und Stelle neu gebaut. Die niedrigen Zinsen verleiten dabei zum Bauen. „Aber die Kosten sind zurzeit einfach sehr hoch", warnt der Experte.