Mülheimer Kinderstücke: Zur Eröffnung gibt es „Schokolade“

„Schoggiläbe“ (Schokolade) heißt das Stück von Tina Müller, mit dem die Kinderstücke 2020 eröffnet werden. Das Bild entstand bei der Premiere am 16. November 2019 in Zürich.

Mülheim. Der Spielplan der Kinderstücke 2020 steht. Fünf ausgewählte Produktionen sind vom 24. bis 29. Mai zu sehen. Schulklassen können sich anmelden.

Der Spielplan für die „Kinderstücke 2020“ steht. Vom 24. bis 29. Mai sind im Rahmen der 45. Mülheimer Theatertage die fünf besten Kinderstücke des vergangenen Jahres in Mülheim zu sehen. Eine Woche lang können junge Zuschauerinnen und Zuschauer herausragende Theatertexte auf der Bühne erleben.

Bei der öffentlichen Jurydebatte am 29. Mai im Theater an der Ruhr können die Kinder außerdem mitverfolgen, welche Autorin oder welcher Autor den Mülheimer Kinderstücke-Preis 2020 gewinnt. Erstmals ist dieser Preis mit 15.000 Euro genauso hoch dotiert wie der Mülheimer Dramatikerpreis für die Erwachsenenstücke. Im letzten Jahr hatte Kristo Sagor mit seinem Werk „Ich lieb dich“ den begehrten Preis geholt. Erwachsene und jugendliche Juroren waren sich in ihrer Entscheidung einig.

Clowneskes Spiel ums Besitzen und Teilen

Gespielt werden die Kinder-Stücke an sechs Tagen: Los geht es am Sonntag, 24. Mai, um 16 Uhr sowie am Montag, 25. Mai, um 9 Uhr, im Theater an der Ruhr. Dort zeigt das Theater Fallalpha aus Zürich „Schokolade“ von Tina Müller. In dem clownesken Spiel (rund 60 Minuten lang) geht es ums Besitzen, ums Teilen und um Gerechtigkeit.

„Am Hafen mit Vogel“ heißt das Stück von Anah Filou, das das Hessische Nationaltheater Marburg am Dienstag, 26. Mai, um 9 und um 11 Uhr, im Ringlokschuppen auf die Bühne bringt. Es handelt von einem kleinen Mädchen, das erstmals mit einem Flugzeug fliegt – was allerhand Fragen aufwirft (Dauer: 60 Minuten).

Mädchen engagiert Schauspieler als Eltern

Am Mittwoch, 27. Mai, um 9 und 11 Uhr gilt im Ringlokschuppen das Motto „Wer nicht träumt, ist selbst ein Traum“. Das gleichnamige Werk von Jens Raschke ist in der Inszenierung des Theater an der Rott, Eggenfelden, zu sehen. Ein Junge muss mit dem Tod seiner Schwester fertig werden, zur Familie stößt ein Flüchtlingsmädchen, das genauso wie er von den Abwesenden träumt (80 Minuten).

Mülheim Karten für einzelne Zuschauer Für einzelne Zuschauer gibt es Karten zum Preis von 6 Euro (Erwachsene) beziehungsweise 3 Euro (Kinder). Sie sind erhältlich unter muelheim-theater-konzertbuero.reservix.de sowie in der Touristinfo im Stadtquartier, Schollenstraße 1, 960 960.

„Familie auf Bestellung“, ein 70-minütiges Stück von Holger Schober, wird am Donnerstag, 28. Mai, um 9 und um 17 Uhr sowie am Freitag, 29. Mai, um 9 Uhr im Ringlokschuppen gezeigt. Es spielt das Junge Nationaltheater Mannheim. Ein Mädchen möchte auf ein Internat gehen. Weil sie fürchtet, wegen ihres alleinerziehenden Vaters und des dementen Großvaters nicht aufgenommen zu werden, engagiert sie zwei Schauspieler, die ihre Eltern darstellen sollen.

Science Fiction über Künstliche Intelligenz

Zum guten Schluss können junge Theaterfans im Theater an der Ruhr „Zonka und Schlurch“ von Finn-Ole Heinrich und Dita Zipfel anschauen – in der Inszenierung des Jungen WLB Esslingen (70 Minuten). Erzählt wird von Zonka, einer ausgedienten Künstlichen Intelligenz, die sich aus Elektroschrott ihren Freund Schlurch erschafft. Es geht ihnen gut, bis ein Mensch in ihrer Höhle auftaucht.

Für Mülheimer Schulklassen ist der Eintritt zu den Kinderstücken auch in diesem Jahr frei. Kartenreservierungen sind ab Montag, 9. März, bei Sarah Kranenpoot im Theater- und Konzertbüro möglich: 455 4124 (Mo-Fr, 10-14 Uhr).