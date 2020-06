Mülheimer Hafen: „dm“ zieht in ehemaligen Real-Markt

Mülheim. Neben Edeka Paschmann und Lidl zieht der Drogeriemarkt „dm“ in den Mülheimer Hafen. Der alte Real-Markt wird derzeit noch entkernt und renoviert.

Vermutet worden war es schon, nun ist es offiziell: „dm“ eröffnet eine Filiale im Mülheimer Hafen. Neben Edeka Paschmann und Lidl zieht die Drogeriemarktkette damit in den ehemaligen Realmarkt.

Wie Radio Mülheim berichtet, soll die Filiale im Frühling 2021 an den Start gehen. Derzeit wird die Fläche noch entkernt und renoviert, auch Lidl und Edeka Paschmann eröffnen erst kommendes Jahr. Der Drogeriemarkt wird etwa 660 Quadratmeter in der Mitte beziehen, Edeka übernimmt eine Verkaufsfläche von rund 4500 Quadratmetern auf der linken Seite und Lidl etwa 1200 Quadratmeter.

Edeka will 140 Arbeitsplätze schaffen, „dm“ 15 Mitarbeiter beschäftigen

Am 2. November 2019 waren bei Real die Lichter ausgegangen. 102 Mitarbeiter waren an der Weseler Straße beschäftigt gewesen. Edeka Paschmann hat im Februar angekündigt, rund 140 neue Arbeitsplätze in der neuen Filiale zu schaffen, „dm“ will dort nach eigenen Angaben 15 Mitarbeiter beschäftigen.