Schaut man sich die Bewertungen auf Facebook an, sieht man sofort, dass Eva Benninghoff mit ihrem kleinen Modeladen an der Honigsberger Straße in Heißen einen Volltreffer gelandet hat. Zumindest die Frauenwelt ist sich sicher, dass „Mode & Home“ zu den besten Geschäften gehört, die Mülheim in Sachen Damenmode und Accessoires zu bieten hat. Auch für unsere Leserin Daniela Blomeyer ist die kleine Boutique mit großem Charme mit Abstand ihr liebstes Geschäft.

„Der Laden ist wie Schokolade, er birgt absolute Suchtgefahr“, schwärmt die Holthausenerin, die gerne mit ihrer Tochter bei „Mode & Home“ auf Klamottenjagd geht. „Und wir werden immer fündig, was bei mir eigentlich sonst nicht so ist, denn normalerweise bin ich gar nicht so eine Shopping Queen“. Aber bei Eva sei das etwas anderes, so Blomeyer. Sie sei so engagiert, so sympathisch und könne darüber hinaus auch noch sehr gut beraten. „Aber nicht im Sinne von aufquatschen, sondern sie hat einfach einen sehr guten Geschmack und schafft es, dass man mal etwas anzieht, dass man sich sonst vielleicht nicht getraut hätte.“

Mülheimerin hat „Mode & Home“ spontan übernommen

Bei so viel Lob wird Inhaberin Eva Benninghoff beinahe ein bisschen rot und fühlt sich sehr geschmeichelt. Es freut die 53-jährige Mülheimerin, dass ihr Traumladen auch bei anderen Menschen soviel Anklang findet. Dabei ist die Broicherin zu ihrem Modegeschäft gekommen wie die Jungfrau zum Kinde.

Im August 2017 wollte sie selbst noch als Kundin einen Gutschein bei der vorherigen Inhaberin einlösen. „Diese machte mich darauf aufmerksam, dass ich dafür nur noch bis Ende des Jahres Zeit hätte, weil sie schließen würde“, erinnert sich Benninghoff. „Sie fragte mich, ob ich nicht zufällig jemanden kennen würde, der das Geschäft übernehmen möchte.“ Im Oktober 2017 feierte Eva Benninghoff dann Eröffnung.

Vintage-Einrichtung und individuelle Damenmode

Ende Februar hat sie ihren Laden sogar erweitert, als die benachbarte Schneiderin ihr Ladenlokal aufgab. Im Sortiment hat „Mode & Home“ Kleidung, die bequem, weiblich, lässig und erschwinglich ist. Und sehr farbenfroh und individuell. „Es ist mal etwas anderes, solche Klamotten findet man sonst eher nicht“, liefert Daniela Blomeyer noch einen entscheidenden Pluspunkt für ihr Lieblingsgeschäft. „Aber nicht zu ausgefallen, so dass eigentlich für jede Generation etwas dabei ist.“

“Mode & Home“ liegt in Heißen an der Honigsberger Straße. Foto: Oliver T. MuellerOliver Mueller / Oliver Müller / FUNKE Foto Services

Auch die schöne Vintage-Einrichtung des Geschäfts trifft den Geschmack der Stammkundin. Selbst wenn der Laden mal sehr voll ist, findet Eva Benninghoff immer Zeit für ihre Kunden. „Mir ist es sehr wichtig, dass meine Kunden mit einem guten Gefühl aus dem Laden gehen“, sagt Benninghoff. „Und ich würde auch nie etwas verkaufen, was mir selbst nicht gefällt.“ So werden die neuen Lieferungen auch gerne von der Chefin selbst zuerst getragen.

Tochter Paula möchte „Mode & Home“ übernehmen

Tatkräftige Unterstützung bekommt Eva Benninghoff neben zwei Mitarbeiterinnen von ihrer Tochter Paula. Auch die 16-Jährige blüht im Geschäft der Mutter richtig auf, kann ihre kreative Seite ausleben. Schon jetzt sind Mutter und Tochter ein eingespieltes Team. Wenn es zum Großhandel geht, um neue Trends zu entdecken und neue Ware für das Sortiment zu kaufen, schaut Eva Benninghoff nach Mode für ihre Generation, Paula nach Mode für Jugendliche und junge Frauen.

„Eigentlich wollte ich nach dem Abi Grundschullehramt studieren, aber jetzt mit dem Laden hat sich alles geändert“, sagt Paula. Nun peilt die Schülerin ein Studium im Textilbereich an und möchte dann voll in den Laden mit einsteigen und ihn irgendwann mal übernehmen.