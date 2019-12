Mülheimer Bläser begrüßen Weihnachtsfest auf dem Rathausturm

Alle Jahre wieder begrüßt das Bläserensemble der Mülheimer Zionskirche die Bürger mit einem weihnachtlichen Konzert am ersten Feiertag. Auch in diesem Jahr erklingen vom Rathausturm ab etwa 8.45 Uhr weihnachtliche Klänge, die bei guter Wetterlage bis nach Heißen zu hören sind.

Der Rathausturm ist für die Öffentlichkeit tabu, aber auch in diesem Jahr stehen fünf Bläser, vier Männer und eine Frau, mit drei Trompeten, einem Tenor- und einem Waldhorn zwischen den illuminierten Tannenbäumen und spielen bekannte Weihnachtslieder von „Stille Nacht“ bis „Oh du Fröhliche“.

Ursprung des Brauchs war der Besuch kranker Gemeindemitglieder zum Fest

Diese besondere Mülheimer Tradition gibt es seit über 70 Jahren und ist der Ursprung eines alten Brauchs, bei dem die Bläser der Zionskirche die alten und kranken Gemeindemitglieder am ersten Feiertag zu Hause aufsuchen, um ihnen ein Ständchen zu bringen. Früh am Morgen nach Heiligabend, so gegen 6.30 Uhr, treffen sich die Musiker auch in diesem vor ihrer Zionskirche in Eppinghofen, um noch vor dem rund 25-minütigen Konzert auf dem Rathausturm Gemeindemitgliedern, die nicht mehr zum Gottesdienst kommen können, weihnachtliche Musik nach Hause zu bringen.

In diesem Jahr werden noch vier Haushalte besucht, sagt Ulrich Rühl, Dirigent des Bläserensembles, früher seien es mehr gewesen. Da habe man sich schon so gegen 5.30 Uhr getroffen. „Das halten wir bis heute so“, sagt Rühl. „Traditioneller Schlusspunkt ist dann immer auf dem Rathausturm“.

Jedes Konzert endet mit der Großen Doxologie – „Ehre sei Gott in der Höhe“

Das Rathausturm-Konzert endet alljährlich mit der Großen Doxologie – „Ehre sei Gott in der Höhe“. Mit sibirischer Kälte und Schnee sei ja nun in diesem Jahr nicht zu rechnen, meint Ulrich Rühl, aber das hatten sie auch schon. Der Klang der Musik sei etwas anders, wenn es kalt ist, aber gespielt wird immer. „Bei Schnee klingt alles etwas gedämpfter“, weiß Rühl.

Da der Wind in luftiger Höhe – 60 Meter über der Stadt – zumeist kräftig aus westlicher Richtung weht, steht das Bläserensemble zumeist auf der Ostseite des Rathausturms, in Richtung Essen und der Hochhäuser. Dort hört man die Bläser auch am besten.