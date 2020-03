„An Bord gilt das Du.“ Für Horst Janßen, Mitglied und Manager der Mülheimer Woodhouse Jazzband, eine der wichtigsten Regeln auf der Jazz Cruise Flussfahrt. Im November geht es wieder los: vier Tage auf einem rund 100 Meter großem Passagierschiff von Köln nach Amsterdam. Im Vordergrund steht hierbei klar die Musik, für die in diesem Jahr unter anderem die Woodhouse Jazzband verantwortlich ist.

Mülheimer schätzen „freundschaftliche Atmosphäre“ an Bord

Mit vier weiteren Bands sorgen die sechs Musiker aus Mülheim für das Entertainment-Programm an Bord. Außerdem erwartet alle Gäste ein All-inclusive Servicepaket, dass täglich drei Mahlzeiten, sämtliche Getränke und eine zwölf Quadratmeter große Kabine unter Deck beinhaltet. Dieser Komfort hat seinen Preis. Rund 1000 Euro zahlt man pro Person für die viertägige Flussfahrt, mit Halt in Amsterdam und Nijmegen und einer Hafenrundfahrt in Rotterdam.

Neuland ist so eine Flussfahrt für die Mitglieder der Woodhouse Jazzband allerdings nicht. Vor drei Jahren begleiteten sie musikalisch eine Tour nach Straßburg. Jetzt sollte es mal „eine andere Tour Richtung Norden“ werden, erklärt Manager Horst Janßen. Die Fahrt nach Straßburg bleibt dem Posaunist aber bis heute in sehr guter Erinnerung. Vor allem die „freundschaftliche Atmosphäre“ auf dem Schiff und die „gute Harmonie“ zwischen allen Musikern, seien Gründe dafür gewesen, wieso es für die Band nun wieder auf Flussfahrt ginge.

Gaby Goldberg als gesangliche Unterstützung

Gesangliche Unterstützung kommt in diesem Jahr von Gaby Goldberg. Die Jazz- und Pop-Sängerin trat jahrelang unter anderem mit Udo Jürgens, Andrea Berg und dem Paul Kuhn Orchester auf. Auch die Woodhouse Jazzband unterstützte sie schon mehrfach live mit ihrer Stimme, weswegen sich die Gäste auf eine erstklassige Show freuen können.

Neben Goldberg freut sich Posaunist Horst Janßen musikalisch vor allem auf die Band „Creole Clarinets“. Auch gemeinsame Auftritte an Bord sind zu erwarten.

Mehr Info unter www.jazztouren.de. Wer die Woodhouse Jazzband live an Land sehen will, kann sämtliche Live-Auftritte der Band telefonisch unter erfragen.