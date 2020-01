Mülheimer (81) sucht seit Wochen verzweifelt sein Auto

Am Nikolaustag hat ein 81-jähriger Mülheimer irgendwo in der Stadt sein Auto abgestellt, wo genau, ist ihm entfallen. Seitdem sucht er nach dem silbernen VW Polo, unterstützt von seiner Familie und Freunden, bislang aber vergeblich. Was nun?

„Wir kommen nicht mehr weiter“, sagt der Sohn, Marc Hell. Daher wenden sie sich jetzt an die Medien – in der Hoffnung, dass jemandem der seit fast fünf Wochen nicht bewegte Pkw aufgefallen ist. Dass jemand den entscheidenden Tipp geben kann.

Familie und Freunde suchen seit Wochen, kommen aber nicht weiter

Gesucht wird: ein VW Polo, Baujahr 2007, silberfarben, viertürig mit dem Mülheimer Kennzeichen MH-HU-311. Der Besitzer, der mit seiner Frau in Heißen wohnt, war mit dem Wagen zuletzt am 6. Dezember 2019 unterwegs und parkte ihn an einem unbekannten Ort. Zwischenzeitlich wurde bei dem 81-Jährigen eine beginnende Demenzerkrankung diagnostiziert, so die Familie.

Gesucht wird: ein VW Polo, Baujahr 2007, silberfarben, viertürig. Der Wagen sieht ähnlich aus wie dieser. Foto: Screenshot / FFS

Sohn, Tochter sowie auch Freunde haben nach eigener Aussage schon viel Zeit und Mühe in die Suche investiert. Sie haben verschiedene Straßenzüge in Heißen abgesucht, aber auch in der Mülheimer City. In diesen Bereichen vermuten sie das Fahrzeug. Sie halten die Augen auf, wann immer sie in der Stadt unterwegs sind. Die Angaben des Autobesitzers seien „leider wechselnd und wenig hilfreich“, sagt Marc Hell. „Er hat einen totalen Blackout für diesen Zeitraum.“

Für Heimfahrt mit dem Taxi sieben Euro bezahlt

So habe der Vater berichtet, er sei, als der Wagen verschwunden war, mit dem Taxi nach Hause gefahren. Sieben Euro habe er beim Ausstieg bezahlt. „Wir haben schon bei Taxiunternehmen nachgefragt, ob dort eine entsprechende Zieladresse gespeichert ist“, so Marc Hell. Ergebnislos. Eine Quittung besitzt der Senior nicht.

An die Polizei hat sich die Familie ebenfalls schon mehrfach gewendet, hat auch Anzeige erstattet. „Dort wurde uns jedoch gesagt, da kein Straftatbestand vorliegt, gibt es keine Handhabe.“ Dass der zwölf Jahre alte Polo gestohlen wurde, glaubt keiner der Beteiligten.

Polizei kann auch nicht helfen – Diebstahl höchst unwahrscheinlich

Polizeisprecherin Judith Herold bestätigt, dass sich die Familie hilfesuchend gemeldet hat. „Es kommt häufiger vor, dass Leute ihren Wagen nicht mehr finden, weil sie den Abstellplatz vergessen haben. Wir können uns aber nicht einschalten. Es ist nicht Aufgabe der Polizei, für Privatpersonen das Auto zu suchen.“ Sie hätte den Mülheimern aber geraten, sich an die örtlichen Medien zu wenden.

Mülheim Aus der Polizeistatistik Laut Kriminalitätsstatistik der Polizei wurden 2018 in Mülheim insgesamt 828 Kraftfahrzeuge als gestohlen gemeldet: Autos wie auch Motorräder. Die Zahlen sind in den letzten Jahren deutlich zurückgegangen, Daten für 2019 gibt es allerdings noch nicht. Gesunken ist allerdings auch die Aufklärungsquote, sie betrug zuletzt nur noch 3,6 Prozent.

Auf diesem Wege hofft Familie Hell nun auf Hinweise, die zum geparkten Polo führen. Kontakt aufnehmen kann man über die folgende Mailadresse: MH-HU311@web.de.

Sein Vater komme momentan kaum noch zur Ruhe, berichtet Marc Hell. „Er geht immer wieder los, sucht immer wieder dieselben Straßenzüge ab, ist dann stundenlang unterwegs.“ Eines ist für die Familie aber schon klar: Falls der Pkw gefunden wird, soll sich der 81-Jährige nicht mehr hinters Steuer setzen. Der Polo soll verkauft werden, „damit er mit dieser Geschichte abschließen kann“.