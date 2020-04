Mülheim: Volle Talsperren sichern Trinkwasserversorgung

Die Möhnetalsperre bei Niedrigwasser im Sommer. Aktuell ist der See vollständig gefüllt.

Mülheim Trinkwasserengpässe wird es auch in einem trockenen Sommer nicht geben, das meldet die RWW. Denn die Talsperren sind fast vollständig gefüllt.

Die Talsperren im Sauerland, die auch das Ruhrgebiet mit Wasser versorgen, sind sehr gut gefüllt. Das meldet die Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft (RWW), die das Rohwasser aus der Ruhr bezieht, um daraus Trinkwasser für die Menschen und Betriebe in Mülheim zu produzieren.

Was Ende 2019 nicht ganz so entspannt aussah, hat der regenreiche Februar geregelt. Lange Regenphasen haben dafür gesorgt, dass sich die Talsperren rechtzeitig füllen konnten und nun annähernd zu 100 Prozent voll sind. „Auch, wenn der Sommer wieder so trocken wird wie im letzten Jahr, werden wir keine Probleme mit der Wasserversorgung bekommen“, versichert Markus Rüdel, Pressesprecher vom Ruhrverband der RWW.

Bigge- oder Möhnesee werden gezielt abgelassen

Dass der Wasserstand in der Ruhr bei Mülheim fast das ganze Jahr über gleich ist, hängt mit den rund 100 Kilometer entfernten Talsperren im Sauerland zusammen, die einst vom Ruhrtalsperrenverein (heute Ruhrverband) gebaut wurden.

Die großen Stauseen wie Biggetalprerre oder Möhnetalsperre werden gezielt so abgelassen, „dass im Unterlauf der Ruhr stets ausreichend Wasser für Trinkwasserzwecke, auch für die RWW, zur Verfügung steht“, ergänzt RWW-Sprecher Ramon Steggink.