Mülheim. Nicht nur Geldautomaten sind im Visier von Kriminellen: Jetzt haben Unbekannte in Mülheim-Speldorf einen Zigarettenautomaten gesprengt.

Mülheim: Unbekannte sprengen einen Zigarettenautomaten

Über einen Vorfall bereits in der Nacht von Freitag, 31. Januar, auf Samstag, 1 Februar, berichtete am Montag die Polizei. An der Weseler Straße hätten Unbekannte einen Zigarettenautomaten gesprengt, hieß es.

Zeuge alarmierte nachts die Polizei

Gegen 2.20 Uhr habe ein Zeuge die Polizei alarmiert, nachdem er an einer Mauer, nahe des Kreisverkehrs an der Ruhrorter Straße, den aufgesprengten Automaten entdeckt habe. Polizisten konnten in dem Automaten noch mehrere Zigarettenschachteln sowie Bargeld feststellen.

Welche Beute die Täter machen konnten, wird noch ermittelt. Die Polizei bittet Zeugen, die in der Nacht Verdächtiges beobachtet oder gehört haben, sich unter 0201/829-0 beim zuständigen Kriminalkommissariat 35 zu melden.