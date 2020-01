In Mülheims Innenstadt scheiterte am Donnerstag ein filmreifer Trickbetrug.

Mülheim. Was hatte sich der Trickbetrüger doch alles einfallen lassen, um einen 81-jährigen Mülheimer reinzulegen. Am Ende scheiterte der Kriminelle doch.

Mülheim: Trickbetrug scheitert trotz umfangreichem Drehbuch

Ein Mülheimer Senior bekam laut Darstellung der Polizei jetzt unbemerkt „die Hauptrolle in einem Lügentheater zugewiesen“. Ein weiterer Fall von Trickbetrug mit „falschen Polizisten“.

In seiner Wohnung hatte ein 81-Jähriger am Donnerstag, kurz vor Mittag, den Anruf eines „falschen“ Polizisten erhalten. Richtig reagierte das Bauchgefühl des Seniors, das sofort Alarm schlug und ihn vor möglichen Betrügern oder Dieben zu warnen versuchte.

Trickbetrüger kam mit umfangreichen Drehbuch auf Senior zu

Was der Senior nicht ahnte: Der „falsche Polizist“ hatte sich mit einem umfangreichen Drehbuch, weiteren Schauspielern und Spezialeffekten äußerst gut vorbereitet. „Auch der weitere Ablauf, in der sich der Senior plötzlich als Hauptdarsteller wiederfand, ließ ihm keine Möglichkeiten, einen klaren Gedanken zu fassen und das perfide kriminelle Drehbuch zu erkennen“, so die Polizei am Freitag.

Sie schilderte die Vorgehensweise des Trickbetrügers aus ermittlungstaktischen Gründen nur grob. In diesem Krimimärchen sei es um böse Bankangestellte gegangen, die das Geld ihrer Kunden stehlen. Kripobeamte, die dieser Bande gerade dicht auf den Fersen seien, benötigten für die Überführung der Täter auf frischer Tat die Hilfe des Seniors.

Bankmitarbeiter alarmierten die Polizei

Weitere (falsche) Polizisten seien bei dem Schmierentheater ebenfalls zum Einsatz, hätten mit dem Senior telefoniert und ihm sogar „ihre Telefonnummer“ auf sein Display übermittelt. Dass die angezeigte Polizeinotrufnummer „110“ niemals durch die Polizei übermittelt wird, habe der Senior nicht gewusst. Der laut Polizei „unsäglichen Aufführung“ machten schließlich aufmerksame Bankmitarbeitern an der Althofstraße ein Ende, indem sie die echte Polizei informierten.